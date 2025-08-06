Злодій "спалився" під час крадіжки в чоловіка: реакція невдахи розсмішила мережу (відео)

В одній з африканських країн злодій вправно поцупив у чоловіка з кишені гроші та хотів втекти з місця злочину. Однак він не врахував, що його вчинок потрапив на відео, а реакція на обличчі кишенькового злодія розвеселила інтернет-користувачів.

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Після викриття зі сторони випадкових свідків, невдасі довелося придумати спосіб повернути вкрадене, як це видно на відео на одному з форумів у Reddit.

Ролик з розвінчаною крадіжкою став дуже популярним — набрав понад 9,5 тис. реакцій підписників і кілька сотень коментарів. На відео можна побачити, як кишеньковий злодій підійшов до чоловіка та вправно витягує гроші з кишені жертви.

Далі чоловік дивиться в різні боки, аби його не розкрили, однак він не врахував, що його знімає на телефон інший свідок. Коли задоволений злодій думав, що його план спрацював, то він виявив, що "спалився", про що свідчить реакція на його обличчі.

Після викриття злочинець негайно почав вдавати, що він тут ні до чого. А тому витягнув "здобич", яку викрав раніше, та поклав на крісло, де сиділа пограбована жертва та характерним жестом показав, що в чоловіка нібито з кишені випали гроші.

За мить викритий невдаха-грабіжник швидко покинув місце злочину, дивлячись у бік камери. Наразі точно невідомо, коли і де сталася ця подія, але в мережі існує версія про одну з країн Африки через підпис на відео французькою мовою: "A la fin (ось і кінець)", а також присутність темношкірих людей в кадрі.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео юзери не стримували свого сміху та жорстко посміялися над невдахою. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Коли все йшло за планом, але раптом…!"

"Ви бачили його вираз обличчя? Він усе зрозумів";

"Це було палево епічного масштабу";

"Лол, ну який же йолоп так грабує при купі людей? Хоча навички в нього гарні";

"З таким крутими руками знайти б роботу, а не грабувати людей";

"Епічний провал, епічний погляд, епічна втеча. Бувай, невдахо!".

Раніше Фокус розповідав, що в Колумбії сталося "голлівудське" пограбування. Банда вкрала 24 сумки з грошима просто в місцевому аеропорту, а потім розкидала пачки з купюрами дорогою з місця злочину.

Згодом стало відомо, як бандити намагалися пограбувати магазин, але піймали облизня. Працівник магазину спокійно очікував на гостей, коли до нього різко увірвалася група невідомих чоловіків і намагалася пограбувати заклад.