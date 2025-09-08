Злодій не очікував, що його затримає жінка завдяки ефектному прийому з джіу-джицу (відео)

25-річна мешканка Коста-Рики Сол Варгас Гаріта відвідувала цілодобовий ресторан, коли злодій намагався викрасти сумку з лавки закладу. Дівчина не розгубилася та скрутила нападника завдяки прийому з відомої японської боротьби.

Сам інцидент стався зранку 2 вересня у місті Перес-Селедон, коли дівчина очікувала на замовлення, повідомляє видання El Tiempo.

Дівчина розповідає, що прийшла після нічної зміни та замовила сніданок. За мить вона помітила, як чоловік схопив її сумку на стійці.

"У ресторані нікого не було. Цей хлопець бере мою сумку, я бачу його й думаю: "Він не може її забрати"", — розповіла Сол.

У відповідь жінка схопила злодія, кинула його на підлогу й утримувала в захваті. За словами очевидців, він був повністю знерухомлений до приїзду поліції й навіть отримав травми.

"Це була миттєва реакція. Я нічого такого не знаю. Це вийшло з мене природно", — сказала вона.

Її мати також упізнала у діях доньки елементи бразильського джиу-джитсу, однак сама Сол наполягає: усе сталося лише завдяки інстинкту. Сам власник ресторану Франсіско Бермудес зізнався, що був шокований побаченим.

Після цього випадку дівчина вирішила серйозно замислитися про тренування.

"Тепер, коли я знаю, що у мене є ініціатива робити такі речі, я хотіла б практикувати якийсь вид бойового мистецтва чи самозахист, адже ніколи не знаєш, коли подібне може повторитися", — зізнається Сол і каже, що не боялася небезпеки від зброї, бо "якби він мав зброю, то показав би її одразу".

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, юзери відзначили ефектний прийом дівчини. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Вона зробила все круто!";

"Молодчина. Хоча видно, що це — випадковість, але вийшло ефективно";

"Попри відсутність досвіду, вона вправно вивернула чувака";

"І на що він сподівався?";

"Йолоп поліз, йолоп отримав".

