GTA в реальному часі: злочинці викрали чотири авто і втекли від поліції (відео)

У Лос-Анджелесі озброєні злочинці викрали 18-колісну цистерну і влаштували справжні перегони в стилі GTA з поліцією.

Однією автоцистерною вони не обмежилися і викрали одразу кілька авто, перш ніж сховатися в ночі, пише The Sun.

Погоня почалася в долині Антилоп 10 серпня ввечері близько 22:30. Департамент шерифа округу Лос-Анджелес переслідував темний пікап, який, на їхню думку, був викрадений. Раптово автомобіль зупинився, і підозрювані безуспішно спробували відкрити дві інші машини.

Кадри погоні розлетілися мережею

Зрештою вони вирішили викрасти величезну білу автоцистерну, щоб продовжити свою втечу.

Кадри з повітря показують, як вантажівка їде міжштатною автомагістраллю I-5. У якийсь момент шаленої погоні видно, як вони ведуть величезну машину в неправильному напрямку автострадою.

Зрештою злочинці залишили автоцистерну недалеко від центру Лос-Анджелеса близько опівночі, перш ніж викрасти інший пікап. Після цього вони попрямували в Бойл-Гайтс, де зупинилися і помінялися місцями.

Поліцейські втратили підозрюваних з поля зору після того, як вони викрали четвертий автомобіль і втекли за перехрестям проспектів Сесар Чавес і Мішн-роуд. Це більш ніж за 80 кілометрів від місця початку шаленої погоні. Зловмисникам вдалося втекти, і станом на вівторок, 12 серпня, нікого з них не було знайдено і заарештовано.

Обійшлося без постраждалих. Пощастило також у тому, що в цистерні було не паливо чи якісь небезпечні вантажі, а молоко.

Поліція Лос-Анджелеса заявила, що підозрюваних слід вважати "озброєними і небезпечними".

