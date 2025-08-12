GTA в реальном времени: преступники угнали четыре авто и скрылись от полиции (видео)

В Лос-Анджелесе вооруженные преступники угнали 18-колесную цистерну и устроили настоящие гонки в стиле GTA с полицией.

Одной автоцистерной они не ограничились и угнали сразу несколько авто, прежде чем скрыться в ночи, пишет The Sun.

Погоня началась в долине Антилоп 10 августа вечером около 22:30. Департамент шерифа округа Лос-Анджелес преследовал темный пикап, который, по их мнению, был угнан. Внезапно автомобиль остановился, и подозреваемые безуспешно попытались взломать две другие машины.

Кадры погони разлетелись по сети

Вместо этого они решили угнать огромный белую автоцистерну, чтобы продолжить свой побег.

Кадры с воздуха показывают, как грузовик едет по межштатной автомагистрали I-5. В какой-то момент безумной погони видно, как они ведут огромную машину в неправильном направлении по автостраде.

В конце концов преступники оставили автоцистерну недалеко от центра Лос-Анджелеса около полуночи, прежде чем угнать другой пикап. После этого они направились в Бойл-Хайтс, где остановились и поменялись местами.

Полицейские потеряли подозреваемых из виду после того, как они угнали четвертый автомобиль и скрылись за перекрестком проспектов Сесар Чавес и Мишн-роуд. Это более чем в 80 километрах от места начала безумной погони. Злоумышленникам удалось скрыться, и на вторник, 12 августа, никто из них не был найден и арестован.

Обошлось без пострадавших. Повезло также в том, что в цистерне было не топливо или какие-то опасные грузы, а молоко.

Полиция Лос-Анджелеса заявила, что подозреваемых следует считать "вооруженными и опасными".

