Подпрыгнула в воздух: на велосипедиста из Новой Зеландии во время гонки набросилась коза (видео)

Новозеландский велосипедист Дион Смит, участвовавший в майских европейских гонках Giro d'Italia, не был готов к тому, что на пути к его спортивной цели может возникнуть "живое" препятствие: коза целенаправленно подскочила в воздух и стукнула спортсмена, пытаясь выбить с пути.

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Парень Дион Смит был членом команды Intermarche-Wanty, принявшей участие в майских гонках Giro d'Italia. В день, когда произошел курьез с козой, его команда уже находилась на третьем этапе велосипедных соревнований.

Велосипедисты как раз преодолевали путь протяженностью 99,4 мили (почти 160 километров), как вдруг возле дороги, которая пролегала в Албании, появилось стадо диких коз. Пытаясь избежать столкновения с одной из них, Смит несколько сместился с велосипедом на правую сторону дороги, однако его это не спасло: коза сломя голову вылетела на дорогу и целенаправленно побежала в направлении Диона, а когда приблизилась, то подскочила в воздух и стукнула его.

На видеозаписи можно увидеть, как коза делает маневр в воздухе, в результате чего стукается о ногу и заднее колесо велосипеда Смита. Когда пушистое существо коснулось копытами земли, то, как ни в чем не бывало, продолжило бежать.

К счастью, Диону удалось избежать падения, которое могло бы привести к неожиданным последствиям. Велосипедист удержался за рулем, выровнял свой маршрут и продолжил ехать.

Впоследствии парень признался: был очень удивлен, что случился такой курьез.

"Я, пожалуй, больше ожидал дикую собаку или что-то такое, но, думаю, здесь гораздо больше коз", — сказал Дион.

Парень завершил велосипедную гонку 124-м по счету: за 15 минут до его прибытия на финишную линию финишировал Мадс Педерсен, который занял первое место и выиграл третий этап соревнований.

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