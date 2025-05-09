Наелся от пуза: в США наглец-медведь пробрался на пасеку и украл улей, его сняла камера (видео)

В американском штате Огайо пчеловод Джефф Боннер не мог поверить собственным глазам, когда посмотрел на камеру наблюдения: она зафиксировала курьезные кадры, когда большой медведь пробрался на пасеку и начал рыскать среди ульев. Когда животное выбрало для себя один из них, то взяло его и потянуло за собой в лес.

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О курьезном инциденте с участием медведя рассказало местное издание WKBN-TV 7 мая.

Джефф занимается пчеловодством чуть больше года: мужчина признается, ему очень нравится это дело, и поэтому он решил обустроить собственную небольшую пасеку. Однако за все время работы пасечником Боннер еще не был готов к такому развитию событий.

Однажды вечером мужчина решил просмотреть свои "пчелиные камеры наблюдения", как он сам их шутливо называет, и увидел, как большой медведь нагло прорвался на территорию пасеки. Животное без особого труда нашло ульи и начало рыскать среди них.

Интересно, что пушистого наглеца не остановила даже штормовая погода, которая бушевала в Огайо этим вечером.

Когда мужчина бросился спасать свои ульи от липких лап незваного гостя, то заметил, что медведя среди ульев уже нет. Не было также одного из пчелиных домиков — выяснилось, что самый маленький из них медведь захотел захватить вместе с собой. Когда Джефф пошел вслед за вором, то увидел, что тот прошел несколько десятков метров вместе с ульем, протащил его в лес и там оставил его "останки".

"Я нашел улей где-то в лесу. Рамки, которые я нашел, были практически чистыми. Похоже, он съел рамку, воск, что там был, и пчел. Все исчезло", — пожаловался пасечник журналистам.

Стоит заметить, что всего ульев у Джеффа было восемь.

Изобретательный пасечник придумал, как противостоять пушистому вору

Шокированный пасечник обратился в местную службу защиты животных со своей проблемой. Там ему ответили, что окружающая территория считается медвежьей, а вором мог стать молодой самец.

Теперь Джеффу приходится быть более осмотрительным. Мужчина считает, что медведь понимает, где есть мед, и поэтому может вернуться за ним. Чтобы уберечь свое пчелиное имущество, Джефф установил еще несколько камер наблюдения, отремонтировал разрушенный улей и даже обустроил вокруг самодельную электрическую ограду.

Напомним, ранее во Флориде женщина встретила медведя, однако не растерялась и придумала способ, как обхитрить животное.

Также известен случай, когда медведь упал с дерева в США и едва не раздавил охотника.