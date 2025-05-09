Наївся від пуза: у США нахаба-ведмідь пробрався на пасіку та вкрав вулик, його зняла камера (відео)

В американському штаті Огайо бджоляр Джефф Боннер не міг повірити власним очам, коли подивився на камеру спостереження: вона зафіксувала курйозні кадри, коли великий ведмідь пробрався на пасіку та почав нишпорити серед вуликів. Коли тварина обрала для себе один із них, то взяла його й потягнула за собою в ліс.

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Джефф займається бджолярством трохи більше року: чоловік зізнається, йому дуже подобається ця справа, й тому він вирішив облаштувати власну невелику пасіку. Однак за весь час роботи пасічником Боннер ще не був готовим до такого розвитку подій.

Одного вечора чоловік вирішив переглянути свої "бджолині камери спостереження", як він сам їх жартівливо називає, і побачив, як великий ведмідь нахабно прорвався на територію пасіки. Тварина без особливих зусиль знайшла вулики й почала нишпорити серед них.

Цікаво, що пухнастого нахабу не зупинила навіть штормова погода, яка вирувала в Огайо цього вечора.

Коли чоловік кинувся рятувати свої вулики від липких лап непроханого гостя, то зауважив, що ведмедя серед вуликів вже немає. Не було також одного з бджолиних будинків — з'ясувалося, що найменший з них ведмідь захотів захопити разом з собою. Коли Джефф пішов слідом за крадієм, то побачив, що той пройшов кілька десятків метрів разом з вуликом, протягнув його до лісу й там залишив його "останки".

"Я знайшов вулик десь у лісі. Рамки, які я знайшов, були практично чистими. Схоже, він з'їв рамку, віск, що там був, і бджіл. Все зникло", — поскаржився пасічник журналістам.

Варто зауважити, що всього вуликів у Джеффа було вісім.

Винахідливий пасічник придумав, як протистояти пухнастому крадієві

Шокований пасічник звернувся до місцевої служби захисту тварин зі своєю проблемою. Там йому відповіли, що навколишня територія вважається ведмежою, а крадієм міг стати молодий самець.

Тепер Джеффу доводиться бути обачнішим. Чоловік вважає, що ведмідь розуміє, де є мед, і тому може повернутися за ним. Аби вберегти своє бджолине майно, Джефф встановив ще кілька камер спостереження, відремонтував зруйнований вулик і навіть облаштував довкола саморобну електричну огорожу.

Нагадаємо, раніше у Флориді жінка перестріла ведмедя, однак не розгубилася та придумала спосіб, як обхитрити тварину.

Також відомий випадок, коли ведмідь впав з дерева у США й ледь не розчавив мисливця.