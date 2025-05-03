Жінка перестріла ведмедя, однак придумала спосіб обхитрити хижака: що вона зробила (відео)

Мешканка американської Флориди Крістен Севидж перебувала біля свого дому разом зі своєю чихуахуа Рінго, як раптом на них вискочив ведмідь. Жінка вирішила обхитрити тварину, пішовши на неочікуваний крок.

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Про це повідомляє UPI.

Пані Севидж розповіла, що вона та її собака гуляли біля свого будинку, коли вони зустрілися з мандрівним ведмедем. Жінка спочатку поглянула на дерево та шукала птаха, та потім побачила, як "щось чорне" наблизилося до неї.

"Спочатку я подумала, що це собака без повідка, а потім зрозуміла, що це гігантська голова", — каже пані Севидж, додавши, що побачила, як ведмідь приглядається до її собаки.

У відповідь жінка швидко підійняла собачку до себе, почала крутитися довкола, а потім — намагалася швидко розвернути і втекти. Однак спіткнулася та впала, отримавши синці та забої.

Ось тому вона згадала, що в її сумці лежить пачка печива, які її мати поклала для дітей Крістен. Вона швидко дістала його зі сумки, а потім — вдарила ведмедя по морді, викинувши пакунок в протилежну від себе сторону.

"Він підійшов від нас і пішов до пачки. Потім понюхав, опустив голову і почав щось робити, а ми з Рінго побігли до вхідних дверей", — розповідає жінка.

Місцева Комісія з охорони дикої природи Флориди заявили, що дізналися, що ведмедиця була матір'ю з ведмежатами неподалік. Там повідомили, що наразі співпрацюють з сусідами, щоб переконатися, що поруч немає тварин і їх можна буде нейтралізувати, а згодом — перемістити до дикої природи подалі від людей.

"Я не звинувачую ведмедицю. Я впевнена, що вона була так само налякана, як і я. Як мати, я б зробила все можливе, щоб захистити своїх малюків, і я впевнена, що вона робила те саме", — сказала Крістен Севидж.

Раніше повідомлялося, як чоловік одягнув костюм ведмедя, щоб відлякати справжнього звіра. На опублікованому відео можна побачити, як чоловік, одягнений у кумедний костюм бурого ведмедя, сміливо виходить назустріч супротивнику.

Згодом стало відомо, що чорні ведмеді напали на жінку на порозі її будинку. Три дикі тварини, які шукали їжу серед людських поселень, намагалися скинути жінку з власного ґанку. Небезпечних звірів довелося приспати.