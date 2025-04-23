Чорні ведмеді напали на жінку на порозі її будинку

Три дикі тварини, які шукали їжу серед людських поселень, намагалися скинути жінку з власного ґанку. Небезпечних звірів довелося приспати.

Related video

Про це повідомляє телеканал WYMT-TV.

Незвичайний випадок нападу чорних ведмедів стався в американському штаті Теннессі, де дикі тварини атакували місцеву жительку, яка відпочивала на ґанку власного будинку, і спробували її відтягнути.

Постраждала не отримала серйозних травм і самостійно зв'язалася з екстреними службами. Коли на місце інциденту прибули представники Агентства з природних ресурсів штату Теннессі, вони виявили однорічне ведмежа, яке потрапило в раніше встановлену пастку. Неподалік знаходились ведмедиця та ще одне однорічне ведмежа.

Варто зазначити, що пастку біля будинку жінки встановили після іншого інциденту, що трапився 11 квітня. Тоді ведмідь заліз до автомобіля, припаркованого поруч з будинком, і повністю його розгромив. Чи був це один із трьох ведмедів, які згодом напали на жінку, або ж машину пошкодив інший звір — не уточнюється.

Співробітники Агентства з природних ресурсів дійшли висновку, що ведмеді біля дому жінки звикли до людей і почали сприймати населені пункти як джерело їжі, що робить їх надзвичайно небезпечними. Через це ведмедицю та двох однорічних ведмежат довелося приспати.

"Барибал, або чорний ведмідь — найпоширеніший вид ведмедів у Північній Америці. Дорослий самець досягає довжини 1,4-2 метри та важить до 360 кілограмів. Представники цього виду дуже рідко нападають на людей", — зазначає джерело.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що чоловік із США голими руками зловив двометрового алігатора у сміттєвий бак. Спеціаліст з вилову тварин прибув на екстрений виклик, коли місцева жителька під час святкувань виявила величезного плазуна у своєму дворі.

А от заклад у Гуанчжоу (Китай) запропонував відвідувачам традиційний ритуал "побиття лиходія" під час замовлення напоїв. Це миттєво стало вірусним хітом інтернету.