Чоловік із США голими руками зловив двометрового алігатора у сміттєвий бак (відео)

Спеціаліст з вилову тварин прибув на екстрений виклик, коли місцева жителька під час святкувань виявила величезного плазуна у своєму дворі.

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Про це повідомляє FOX 35 Orlando.

Звіролову Майку Драгічу, відомому в соціальних мережах як "Борець синього коміра", довелося терміново залишити вечерю в неділю ввечері, на Великдень, після отримання виклику від жінки з Джексонвіля (США), яка побачила алігатора у своєму дворі, випускаючи на прогулянку собаку.

На відео можна побачити, як Драгіч, одягнений лише в шорти та майку, використовує сміттєвий контейнер для вилову плазуна, довжина якого, за оцінками, становила близько 7-8 футів (2-2,4 метра).

"На щастя, жодні тварини чи люди не постраждали", — написав Майкл у своїх соціальних мережах після інциденту.

За його словами, алігатор, імовірно, заліз у двір жінки через паркан, оскільки інших можливих шляхів проникнення він не виявив.

Відео завершується емоційним моментом, коли схвильована власниця будинку радісно дає Драгічу "п'ять" на знак вдячності за оперативне вирішення небезпечної ситуації.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що камера спостереження зафіксувала кадри, на яких два величезні алігатори розгулюють на веранді приватного будинку у Флориді (США), причому один із них навіть намагався заповзти у вхідні двері. Власник будинку вперше поділився відеозаписом на соціальній платформі Reddit, але згодом видалив його.

Крім того, поліціянти проводили рейд у приватному будинку в Ессексі у справі про поширення наркотиків. Несподівано вони натрапили на алігатора, який охороняв "товар". Отримавши ордер на обшук, правоохоронці виявили величезну ферму канабісу і запас різних ножів.