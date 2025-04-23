Мужчина из США голыми руками поймал двухметрового аллигатора в мусорный бак (видео)

Специалист по отлову животных прибыл на экстренный вызов, когда местная жительница во время празднований обнаружила огромное пресмыкающееся в своем дворе.

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Об этом сообщает FOX 35 Orlando.

Зверолову Майку Драгичу, известному в социальных сетях как "Борец синего воротника", пришлось срочно оставить ужин в воскресенье вечером, на Пасху, после получения вызова от женщины из Джексонвиля (США), которая увидела аллигатора в своем дворе, выпуская на прогулку собаку.

На видео можно увидеть, как Драгич, одетый только в шорты и майку, использует мусорный контейнер для вылова рептилии, длина которой, по оценкам, составляла около 7-8 футов (2-2,4 метра).

"К счастью, никакие животные или люди не пострадали", — написал Майкл в своих социальных сетях после инцидента.

По его словам, аллигатор, вероятно, залез во двор женщины через забор, поскольку других возможных путей проникновения он не обнаружил.

Видео завершается эмоциональным моментом, когда взволнованная владелица дома радостно дает Драгичу "пять" в знак благодарности за оперативное решение опасной ситуации.

Напомним, ранее Фокус писал, что камера наблюдения зафиксировала кадры, на которых два огромных аллигатора разгуливают на веранде частного дома во Флориде (США), причем один из них даже пытался заползти во входную дверь. Владелец дома впервые поделился видеозаписью на социальной платформе Reddit, но впоследствии удалил ее.

Кроме того, полицейские проводили рейд в частном доме в Эссексе по делу о распространении наркотиков. Неожиданно они наткнулись на аллигатора, который охранял "товар". Получив ордер на обыск, правоохранители обнаружили огромную ферму каннабиса и запас различных ножей.