Семья не поверила своим глазам, увидев "гостей" на пороге своего дома (видео)

Камера наблюдения зафиксировала кадры, на которых два огромных аллигатора разгуливают на веранде частного дома во Флориде (США), причем один из них даже пытался заползти во входную дверь.

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Владелец дома впервые поделился видеозаписью на социальной платформе Reddit, но позже удалил ее. Копия сохранилась в Instagram.

Неприятный инцидент стал очередным в штате Флорида, где встречи с огромными рептилиями происходят регулярно и нередко заканчиваются трагически. "Это были гости, без которых жильцы дома точно могли бы обойтись", — прокомментировал один из пользователей социальных сетей.

Вместо ожидаемых курьеров или гостей камера, установленная у дверей, зафиксировала двух аллигаторов, которые уверенно расположились на веранде. Один из них даже пытался пробраться внутрь.

Крокодилы возле дома Фото: Instagram Крокодилы возле дома Фото: Instagram

"Страшно даже представить, что могло бы произойти, если бы кто-то именно в этот момент открыл дверь", — отмечают очевидцы происшествия.

Пострадавших нет

После того как рептилии не нашли ничего съедобного, они покинули территорию дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Видеозапись, которая собрала большую популярность, автор позже удалил. Пользователи сети прокомментировали ситуацию с юмором: "Увидимся позже, аллигатор!".

Крокодилы возле дома Фото: Instagram

Местные эксперты по дикой природе напоминают жителям Флориды о необходимости соблюдения правил безопасности в регионах, где живут аллигаторы, и не оставлять открытыми двери и окна, особенно в сезон активности этих животных.

Напомним, ранее Фокус писал об австралийке по имени Александра, которая после недельного отпуска в Сиднее вернулась домой и обнаружила на стене своего дома жуткую сцену. Шокированная находкой, она сразу поделилась фотографиями в соцсетях, где пользователи посоветовали ей обратиться в полицию без промедлений.

А в американском штате Калифорния 71-летний мужчина проснулся от странного шума и обнаружил, что в его гараж залезли медведи. Они пытались проникнуть в автомобиль в поисках пищи. Не растерявшись, хозяин пытался прогнать неожиданных гостей.