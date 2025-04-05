Жінка купила будинок, а через шість місяців до неї на поріг прийшли несподівані гості

Власниця будинку з Великої Британії поділилася зворушливим відео, на якому зграя диких качок регулярно навідується до її подвір'я в пошуках озера, але його більше немає. "Незвані гості" розчулили мільйони глядачів.

Related video

Вірусне відео, опубліковане в TikTok, зібрало понад 2,9 мільйона переглядів, безліч вподобайок, коментарів та інших реакцій.

"Мені сумно, адже вони, ймовірно, щороку повертаються сюди в пошуках озера, якого більше немає", — зазначила власниця будинку в описі до відео.

Попри відсутність водойми, жінка намагається подбати про пернатих, пропонуючи їм під час візитів заморожений горох, овес, гранули та кукурудзу.

Тисячі користувачів почали активно коментувати відео, закликаючи господиню створити для пташок штучну водойму. "Тепер вам потрібно купити дитячий басейн", — написав один із глядачів, зібравши понад 33 тисячі вподобайок.

Деякі підписники навіть запропонували авторці допомогти грошима з облаштуванням ставка, проте вона пояснила, що такий варіант наразі неможливий: "Я навіть не знаю, з чого почати! У мене 3-річна дитина, тож ставок може бути небезпечним".

Качок важливо підгодовувати

Фахівці з Королівського ветеринарного коледжу (RVC) нагадують, що важливо підгодовувати диких качок. У природному середовищі ці птахи харчуються переважно рослинною їжею — листям, квітами, корінням і насінням водних рослин. У неволі їхній раціон має складатися з якісного гранульованого корму, доповненого свіжою зеленню, травами, фруктами (окрім цитрусових) і черв'яками.

Фахівці також зазначають, що качки схильні приховувати будь-які ознаки хвороби, щоб не приваблювати хижаків й не бути відлученими від зграї. Саме тому важливий регулярний моніторинг стану їхнього здоров’я.

Нагадаємо, австралійка Олександра, повернувшись додому після тижневої відпустки в Сіднеї, виявила на стіні свого будинку моторошну картину. Вражена побаченим, вона поділилася цим у соцмережах, де їй порадили негайно звернутися до поліції.

Тим часом у Каліфорнії 71-річний чоловік прокинувся від несподіваного шуму — у його гараж проникли ведмеді. Вони намагалися забратися в машину в пошуках їжі, але господар не розгубився і спробував відігнати непроханих гостей.