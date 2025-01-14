Жінка повернулася з відпустки й не змогла переступити поріг свого будинку (фото)

У своєму відео власниця будинку показала, як приходить додому і вказує трьох незваних гостей на стіні, які сидять біля кондиціонера.

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Австралійка Олександра Туохі повернулася додому з тижневої відпустки до Сіднея і побачила жахливе видовище на стіні свого будинку. Розпачем жінка поділилася в соціальних мережах й отримала пораду якомога швидше викликати поліцію.

"Коли ми повернулися додому, то були шоковані, бо залишили кондиціонер увімкненим на весь час відсутності. Крім того, нас зустріли три масивні павуки-мисливці на стіні у вітальні. Вони не отруйні, але я все ще хвилююся, як фінансово оговтатися від майбутнього рахунку за електроенергію", — розповіла Олександра з Мельбурна у коментарі для Newsweek.

Жінка каже, що дала павукам спокій, а коли прокинулася вранці, то вони уже зникли.

"Австралійці знають", — пожартувала авторка в описі до відео, яке з моменту публікації у TikTok зібрало понад 25 мільйонів переглядів. У кліпі показано, як власниця оселі приходить додому і показує трьох павуків на стіні, які сидять біля кондиціонера.

Жінка показала великих павуків на стіні Фото: TikTok

Реакція глядачів

Відео миттєво стало вірусним, привернувши увагу багатьох користувачів мережі.

"Скажіть, будь ласка, для мого власного психічного здоров'я — це ж робота штучного інтелекту, чи не так?";

"То що ви зробили? Переїхали? Чи для цього є екстрена гаряча лінія?";

"Дівчино, це ж зловмисники. Викликай поліцію";

"Я — австралієць. Можу підтвердити, що павуки-мисливці часто бувають такого розміру, але вони нешкідливі для людини. У мене вдома багато таких павуків".

Нагадаємо, какаду на прізвисько Міккі близько чотирьох тижнів тому потрапив у пастку в супермаркеті Coles, що на площі Макартура в Кемпбелтауні (Новий Південний Уельс, Австралія). Співробітники закладу марно намагалися спіймати незваного гостя, який влетів у торговий зал через вантажний док. Однак застосувати жорсткіші методи вилову не могли через обмеження, прописані у законі.

А от дівчина, яку звуть Стейсі, дала свою сумочку бойфренду — Пітеру, щоб той дістав ключ від поштового ящика. Вона не очікувала, що побачене стане для нього справжнім шоком.