Женщина вернулась из отпуска и не смогла переступить порог своего дома (фото)

В своем видео владелица дома показала, как приходит домой и указывает трех незваных гостей на стене, которые сидят возле кондиционера.

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Австралийка Александра Туохи вернулась домой из недельного отпуска в Сидней и увидела ужасное зрелище на стене своего дома. Отчаянием женщина поделилась в социальных сетях и получила совет как можно скорее вызвать полицию.

"Когда мы вернулись домой, то были шокированы, потому что оставили кондиционер включенным на все время отсутствия. Кроме того, нас встретили три массивных паука-охотника на стене в гостиной. Они не ядовитые, но я все еще волнуюсь, как финансово оправиться от будущего счета за электроэнергию", — рассказала Александра из Мельбурна в комментарии для Newsweek.

Женщина говорит, что оставила пауков в покое, а когда проснулась утром, то они уже исчезли.

"Австралийцы знают", — пошутила автор в описании к видео, которое с момента публикации в TikTok собрало более 25 миллионов просмотров. В клипе показано, как владелица дома приходит домой и показывает трех пауков на стене, которые сидят возле кондиционера.

Женщина показала больших пауков на стене Фото: TikTok

Реакция зрителей

Видео мгновенно стало вирусным, привлекая внимание многих пользователей сети.

"Скажите, пожалуйста, для моего собственного психического здоровья — это же работа искусственного интеллекта, не так ли?";

"Так что вы сделали? Переехали? Или для этого есть экстренная горячая линия?";

"Девушка, это же злоумышленники. Вызывай полицию";

"Я австралиец. Могу подтвердить, что пауки-охотники часто бывают такого размера, но они безвредны для человека. У меня дома много таких пауков".

Напомним, какаду по кличке Микки около четырех недель назад попал в ловушку в супермаркете Coles, что на площади Макартура в Кэмпбелтауне (Новый Южный Уэльс, Австралия). Сотрудники заведения тщетно пытались поймать незваного гостя, который влетел в торговый зал через грузовой док. Однако применить более жесткие методы отлова не могли из-за ограничений, прописанных в законе.

А вот девушка, которую зовут Стейси, дала свою сумочку бойфренду — Питеру, чтобы тот достал ключ от почтового ящика. Она не ожидала, что увиденное станет для него настоящим шоком.