Женщина купила дом, а через шесть месяцев к ней на порог пришли неожиданные гости

Владелица дома из Великобритании поделилась трогательным видео, на котором стая диких уток регулярно наведывается в ее двор в поисках озера, но его больше нет. "Незваные гости" умилили миллионы зрителей.

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Вирусное видео, опубликованное в TikTok, собрало более 2,9 миллиона просмотров, множество лайков, комментариев и других реакций.

"Мне грустно, ведь они, вероятно, каждый год возвращаются сюда в поисках озера, которого больше нет", — отметила владелица дома в описании к видео.

Несмотря на отсутствие водоема, женщина пытается позаботиться о пернатых, предлагая им во время визитов замороженный горох, овес, гранулы и кукурузу.

Тысячи пользователей начали активно комментировать видео, призывая хозяйку создать для птичек искусственный водоем. "Теперь вам нужно купить детский бассейн", — написал один из зрителей, собрав более 33 тысяч лайков.

Некоторые подписчики даже предложили автору помочь деньгами с обустройством пруда, однако она объяснила, что такой вариант пока невозможен: "Я даже не знаю, с чего начать! У меня 3-летний ребенок, поэтому пруд может быть опасным".

Уток важно подкармливать

Специалисты из Королевского ветеринарного колледжа (RVC) напоминают, что важно подкармливать диких уток. В естественной среде эти птицы питаются преимущественно растительной пищей — листьями, цветами, корнями и семенами водных растений. В неволе их рацион должен состоять из качественного гранулированного корма, дополненного свежей зеленью, травами, фруктами (кроме цитрусовых) и червями.

Специалисты также отмечают, что утки склонны скрывать любые признаки болезни, чтобы не привлекать хищников и не быть отлученными от стаи. Именно поэтому важен регулярный мониторинг состояния их здоровья.

Напомним, австралийка Александра, вернувшись домой после недельного отпуска в Сиднее, обнаружила на стене своего дома жуткую картину. Пораженная увиденным, она поделилась этим в соцсетях, где ей посоветовали немедленно обратиться в полицию.

Тем временем в Калифорнии 71-летний мужчина проснулся от неожиданного шума — в его гараж проникли медведи. Они пытались забраться в машину в поисках еды, но хозяин не растерялся и попытался отогнать незваных гостей.