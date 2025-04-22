Сім'я не повірила своїм очам, побачивши "гостей" на порозі свого дому (фото)

Камера спостереження зафіксувала кадри, на яких два величезні алігатори розгулюють на веранді приватного будинку у Флориді (США), причому один із них навіть намагався заповзти у вхідні двері.

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Власник будинку вперше поділився відеозаписом на соціальній платформі Reddit, але згодом видалив його. Копія збереглась в Instagram.

Неприємний інцидент став черговим у штаті Флорида, де зустрічі з величезними рептиліями відбуваються регулярно і нерідко закінчуються трагічно. "Це були гості, без яких мешканці будинку точно могли б обійтися", — прокоментував один із користувачів соціальних мереж.

Замість очікуваних кур'єрів чи гостей камера, встановлена біля дверей, зафіксувала двох алігаторів, які впевнено розташувалися на веранді. Один з них навіть намагався пробратися всередину.

Крокодили біля будинку Фото: Instagram Крокодили біля будинку Фото: Instagram

"Страшно навіть уявити, що могло б статися, якби хтось саме в цей момент відчинив двері", — зазначають очевидці події.

Постраждалих немає

Після того як рептилії не знайшли нічого їстівного, вони покинули територію будинку. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Відеозапис, який зібрав велику популярність, автор згодом видалив. Користувачі мережі прокоментували ситуацію з гумором: "Побачимося пізніше, алігаторе!".

Крокодили біля будинку Фото: Instagram

Місцеві експерти з дикої природи нагадують мешканцям Флориди про необхідність дотримання правил безпеки в регіонах, де живуть алігатори, та не залишати відчиненими двері та вікна, особливо в сезон активності цих тварин.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про австралійку на ім’я Олександра, яка після тижневої відпустки в Сіднеї повернулась додому та виявила на стіні свого будинку моторошну сцену. Шокована знахідкою, вона одразу поділилася фотографіями у соцмережах, де користувачі порадили їй звернутися до поліції без зволікань.

А в американському штаті Каліфорнія 71-річний чоловік прокинувся від дивного шуму й виявив, що до його гаража залізли ведмеді. Вони намагались проникнути в автомобіль у пошуках їжі. Не розгубившись, господар намагався прогнати несподіваних гостей.