Черные медведи напали на женщину на пороге ее дома

Три диких животных, которые искали пищу среди человеческих поселений, пытались сбросить женщину с собственного крыльца. Опасных зверей пришлось усыпить.

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Об этом сообщает телеканал WYMT-TV.

Необычный случай нападения черных медведей произошел в американском штате Теннесси, где дикие животные атаковали местную жительницу, которая отдыхала на крыльце собственного дома, и попытались ее оттащить.

Пострадавшая не получила серьезных травм и самостоятельно связалась с экстренными службами. Когда на место инцидента прибыли представители Агентства по природным ресурсам штата Теннесси, они обнаружили годовалого медвежонка, который попал в ранее установленную ловушку. Неподалеку находились медведица и еще один годовалый медвежонок.

Стоит отметить, что ловушку возле дома женщины установили после другого инцидента, случившегося 11 апреля. Тогда медведь залез в автомобиль, припаркованный рядом с домом, и полностью его разгромил. Был ли это один из трех медведей, которые впоследствии напали на женщину, или же машину повредил другой зверь — не уточняется.

Сотрудники Агентства по природным ресурсам пришли к выводу, что медведи возле дома женщины привыкли к людям и начали воспринимать населенные пункты как источник пищи, что делает их чрезвычайно опасными. Из-за этого медведицу и двух годовалых медвежат пришлось усыпить.

"Барыбал, или черный медведь — самый распространенный вид медведей в Северной Америке. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей", — отмечает источник.

Напомним, ранее Фокус писал, что мужчина из США голыми руками поймал двухметрового аллигатора в мусорный бак. Специалист по отлову животных прибыл на экстренный вызов, когда местная жительница во время празднований обнаружила огромное пресмыкающееся в своем дворе.

А вот заведение в Гуанчжоу (Китай) предложило посетителям традиционный ритуал "избиения злодея" во время заказа напитков. Это мгновенно стало вирусным хитом интернета.