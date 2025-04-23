Китайский бар предлагает клиентам коктейли с тапочками, чтобы избавиться от плохих настроений

Заведение в Гуанчжоу (Китай) предложило посетителям традиционный ритуал "избиения злодея" во время заказа напитков. Это мгновенно стало вирусным хитом интернета.

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Об этом пишет издание South China Morning Post.

Бар Lotus Lounge в Гуанчжоу, провинция Гуандун, привлек внимание социальных сетей необычной услугой — "Коктейлем для избиения злодея". Теперь клиенты могут избавиться от негативной энергии с помощью необычного ритуала.

Процесс выглядит так: после заказа официант приносит гостю деревянную шкатулку, где лежит коктейль и тапочек. "Пожалуйста, помогите мне побить тех, кто мне не нравится, и моего проблемного начальника", — обращается к персоналу женщина, которая снимала видео.

Клиенты могут сделать это самостоятельно или попросить о помощи официанта, наблюдая за процессом. Перед началом на зеленой бумаге можно написать имена "злодеев".

В заведении подают "Коктейль для избиения злодея" Фото: Douyin

"Бью по голове, чтобы ты никогда не достиг успеха. Бью по руке, чтобы ты не мог поднять деньги, даже когда они перед тобой. Бью по ноге, чтобы у тебя не было обуви", — говорит официант, ударяя бумагу тапком.

В конце ритуала бумагу сжигают зажигалкой, символизируя исчезновение неудачи, после чего посетителю подают сам коктейль.

Точная цена "Коктейля для избиения злодея" неизвестна, но средняя стоимость напитков в этом заведении составляет около 150 юаней (20 долларов США).

Ритуал "избиения злодея" ("да сиу ян" на кантонском) имеет вековые традиции в Гуандуне. Такая услуга была распространена в городах провинции до 1960-х годов. Сегодня её предоставляют в некоторых храмах Гуанчжоу, где посетители платят около 100 юаней (14 долларов США).

"Это так забавно. Я бы хотела попробовать отогнать всех плохих людей от себя", — комментирует пользовательница сети.

Напомним, ранее Фокус писал о Робе Кокере, который за 55 лет посетил 12 тысяч пабов в Великобритании, ведь в один момент ему надоело проводить вечер в одном и том же заведении.

А вот паб в Британии придумал "устройство" для тех, кто много выпил и не держится на ногах. В сети "изобретение" заведения вызвало двоякие впечатления. Некоторые пользователи считают его действенным и полезным, другие назвали негигиеничным и таким, что будет отпугивать клиентов.