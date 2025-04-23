Китайський бар пропонує клієнтам коктейлі з капцями, щоб позбутися поганих настроїв

Заклад у Гуанчжоу (Китай) запропонував відвідувачам традиційний ритуал "побиття лиходія" під час замовлення напоїв. Це миттєво стало вірусним хітом інтернету.

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Про це пише видання South China Morning Post.

Бар Lotus Lounge у Гуанчжоу, провінція Гуандун, привернув увагу соціальних мереж незвичайною послугою — "Коктейлем для побиття лиходія". Тепер клієнти можуть позбутися негативної енергії за допомогою незвичного ритуалу.

Процес виглядає так: після замовлення офіціант приносить гостю дерев'яну скриньку, де лежить коктейль та капець. "Будь ласка, допоможіть мені побити тих, хто мені не подобається, та мого проблемного начальника", — звертається до персоналу жінка, яка знімала відео.

Клієнти можуть зробити це самостійно або попросити про допомогу офіціанта, спостерігаючи за процесом. Перед початком на зеленому папері можна написати імена "лиходіїв".

У закладі подають "Коктейль для побиття лиходія" Фото: Douyin

"Б'ю по голові, щоб ти ніколи не досягнув успіху. Б'ю по руці, щоб ти не міг підняти гроші, навіть коли вони перед тобою. Б'ю по нозі, щоб у тебе не було взуття", — промовляє офіціант, б'ючи папір капцем.

Наприкінці ритуалу папір спалюють запальничкою, символізуючи зникнення невдачі, після чого відвідувачу подають сам коктейль.

Точна ціна "Коктейлю для побиття лиходія" невідома, але середня вартість напоїв у цьому закладі становить близько 150 юанів (20 доларів США).

Ритуал "побиття лиходія" ("да сіу ян" кантонською) має вікові традиції в Гуандуні. Така послуга була поширеною у містах провінції до 1960-х років. Сьогодні її надають у деяких храмах Гуанчжоу, де відвідувачі платять близько 100 юанів (14 доларів США).

"Це так кумедно. Я б хотіла спробувати відігнати всіх поганих людей від себе", — коментує користувачка мережі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Роба Кокера, який за 55 років відвідав 12 тисяч пабів у Великій Британії, адже в один момент йому набридло проводити вечір в одному й тому ж закладі.

А от паб в Британії придумав "пристрій" для тих, хто багато випив і не тримається на ногах. У мережі "винахід" закладу викликав двоякі враження. Деякі користувачі вважають його дієвим і корисним, інші назвали негігієнічним і таким, що відлякуватиме клієнтів.