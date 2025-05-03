Женщина встретила медведя, однако придумала способ обмануть хищника и убежать (видео)

Жительница американской Флориды Кристен Сэвидж находилась возле своего дома вместе со своей чихуахуа Ринго, как вдруг на них выскочил медведь. Женщина решила обхитрить животное, пойдя на неожиданный шаг.

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Об этом сообщает UPI.

Госпожа Сэвидж рассказала, что она и ее собака гуляли возле своего дома, когда они встретились с странствующим медведем. Женщина сначала посмотрела на дерево и искала птицу, но потом увидела, как "что-то черное" приблизилось к ней.

"Сначала я подумала, что это собака без поводка, а потом поняла, что это гигантская голова", — говорит госпожа Сэвидж, добавив, что увидела, как медведь присматривается к ее собаке.

В ответ женщина быстро подняла собачку к себе, начала крутиться вокруг, а затем — пыталась быстро развернуть и убежать. Однако споткнулась и упала, получив синяки и ушибы.

Вот поэтому она вспомнила, что в ее сумке лежит пачка печенья, которые ее мать положила для детей Кристен. Она быстро достала его из сумки, а затем — ударила медведя по морде, выбросив пакет в противоположную от себя сторону.

"Он подошел от нас и пошел к пачке. Потом понюхал, опустил голову и начал что-то делать, а мы с Ринго побежали к входной двери", — рассказывает женщина.

Местная Комиссия по охране дикой природы Флориды заявили, что узнали, что медведица была матерью с медвежатами неподалеку. Там сообщили, что сейчас сотрудничают с соседями, чтобы убедиться, что рядом нет животных и их можно будет нейтрализовать, а затем — переместить в дикую природу подальше от людей.

"Я не обвиняю медведицу. Я уверена, что она была так же напугана, как и я. Как мать, я бы сделала все возможное, чтобы защитить своих малышей, и я уверена, что она делала то же самое", — сказала Кристен Сэвидж.

Ранее сообщалось, как мужчина надел костюм медведя, чтобы отпугнуть настоящего зверя. На опубликованном видео можно увидеть, как мужчина, одетый в забавный костюм бурого медведя, смело выходит навстречу противнику.

Впоследствии стало известно, что черные медведи напали на женщину на пороге ее дома. Три диких животных, которые искали пищу среди человеческих поселений, пытались сбросить женщину с собственного крыльца. Опасных зверей пришлось усыпить.