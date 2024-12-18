У США ведмідь впав з дерева і розчавив мисливця: подробиці

Нещасний випадок стався на полюванні. Мисливець дістав несумісні із життям травми та помер дорогою до лікарні.

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У Вірджинії ведмідь впав з дерева на 58-річного чоловіка — батька 5 дітей. Про це пише видання Denver7.com.

Нещасний випадок стався на полюванні. 58-річний Лестер С. Харві-молодший був серед мисливців, які полювали на ведмедя і загнали його на дерево.

В якусь мить налякана тварина зірвалася з висоти і впала просто на одного із мисливців, який чатував на неї внизу. Чоловік отримав важкі травми і помер дорогою до лікарні

Ведмедя мисливці застрелили.

Департаменту дикої природи Вірджинії провів розслідування у цій справі.

Згідно з його некрологом, загиблий чоловік був "самозайнятим підрядником і завзятим любителем природи". У нього лишилися дружина, троє синів, дві доньки та восьмеро онуків. Похорон призначено на 19 грудня.

"Департамент на цей час не висунув жодних звинувачень, пов'язаних з цим інцидентом", — заявив представник Департаменту ресурсів дикої природи Вірджинії.

Нагадаємо, що американський сноубордист опинився в курйозні ситуації під час спуску з гори біля Саус-Лейк-Тахо у Каліфорнії, його почав наздоганяти ведмідь і врізався у чоловіка.

Раніше повідомлялося, що ведмідь приголомшив родину, яка готувалась до свят. Сім’я прикрасила подвір’я різдвяними декораціями і виявила, що однієї з прикрас бракує.