В США медведь упал с дерева и раздавил охотника: подробности

Несчастный случай произошел на охоте. Охотник получил несовместимые с жизнью травмы и скончался по дороге в больницу.

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В Вирджинии медведь упал с дерева на 58-летнего мужчину — отца 5 детей. Об этом пишет издание Denver7.com.

Несчастный случай произошел на охоте. 58-летний Лестер С. Харви-младший был среди охотников, которые охотились на медведя и загнали его на дерево.

В какой-то момент напуганное животное сорвалось с высоты и упало прямо на одного из охотников, который караулил его внизу. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу

Медведя охотники застрелили.

Департамента дикой природы Вирджинии провел расследование по этому делу.

Согласно его некрологу, погибший мужчина был "самозанятым подрядчиком и заядлым любителем природы". У него остались жена, трое сыновей, две дочери и восемь внуков. Похороны назначены на 19 декабря.

"Департамент в настоящее время не выдвинул никаких обвинений, связанных с этим инцидентом", — заявил представитель Департамента ресурсов дикой природы Вирджинии.

Напомним, что американский сноубордист оказался в курьезной ситуации во время спуска с горы возле Саус-Лейк-Тахо в Калифорнии, его начал догонять медведь и врезался в мужчину.

Ранее сообщалось, что медведь ошеломил семью, которая готовилась к праздникам. Семья украсила двор рождественскими декорациями и обнаружила, что одного из украшений не хватает.