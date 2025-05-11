"Услышали шелест": полиция в Японии обнаружила тысячи раков-отшельников в нескольких чемоданах иностранцев

160 килограммов живых раков-отшельников в спиральных панцирях обнаружили в шести чемоданах китайских граждан. Ракообразных случайно обнаружил работник отеля в Амами, который понял, что в багаже гостей есть что-то подозрительное.

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О курьезном случае в Японии рассказало издание CNN 10 мая.

Работник отеля в городе на острове в свой обычный рабочий день обратил внимание на чемоданы трех гостей из Китая, которые оставили чемоданы в камерах хранения в отеле. Когда он понял, что что-то не так с этим багажом, услышав оттуда странный шорох, то позвонил в правоохранительные органы.

"Они услышали шорох, доносившийся из чемодана, который хранился в камере хранения", — рассказали в полиции впоследствии.

Вскоре полиция прибыла в отель, чтобы осуществить проверку по странному вызову. Открыв шесть чемоданов китайских гостей отеля, правоохранители обнаружили там крабов-отшельников в спиральных панцирях.

Трех владельцев этого странного багажа задержали. Ими оказались 24-летний Ляо Жибинь, 26-летний Сун Чжэнхао и 27-летний Го Цзявэй.

Сейчас правоохранители не раскрывают деталей относительно того, зачем китайские граждане держали в своих чемоданах раков-отшельников. Разрешений на хранение раков у мужчин не было.

"Наше расследование продолжается, чтобы выяснить, держали ли они раков-отшельников для продажи, или для содержания как домашних животных, или для употребления в пищу", — подчеркнули правоохранители.

Издание myNEWS отметило, что эти сухопутные раки-отшельники принадлежали к виду, который из-за своей культурной и научной ценности признан памятником природы и охраняется японским законодательством.

Также в издании рассказали, что раки-отшельники популярны как домашние животные в Китае. Это приводит к росту уровня контрабанды.

Отметим, что в мире все больше начинают заводить "экзотических" домашних любимцев. Так, ранее Фокус рассказывал, как львовские таможенники обнаружили более 2500 муравьев, направлявшихся в Польшу.

Похожий случай произошел в Кении 16 апреля, когда контрабандисты пытались вывести в Азию около 5000 муравьев-маток в пробирках.