"Настоящий муравейник" в посылке: львовские таможенники обнаружили более 2500 муравьев, направлявшихся в Польшу (фото)

В посылке, следовавшей из Киева во Вроцлав, львовские таможенники 25 апреля обнаружили 2580 муравьев: каждая из особей находилась в отдельной стеклянной колбе, а колбы помещены в металлический ящик, который был задекларирован как "пульт дистанционного управления".

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О необычной находке в грузе на пути в Польшу рассказали на Facebook-странице Львовской таможни 25 апреля.

"Таможенники остановили живой товар: 2580 особей "без собственного согласия" направлялось из Украины в Польшу", — говорится в сообщении.

Работники Львовской таможни обнаружили живых жителей посылки с помощью рентген-системы "РАПИСКАН", когда осматривали грузы на посту "Львов-почтовый". Там они увидели то, что их очень удивило.

Фото Львовской таможни | кадр с рентген-устройства

Когда таможенники открыли металлическую коробку, декларируемую как "пульт дистанционного управления", то увидели сотни стеклянных колб, внутри каждой из которых были муравьи.

Фото Львовской таможни | муравей внутри колбы

Отмечается, что насекомых пытались доставить в Польшу незаконным способом. Муравьев перевозили через таможню скрыто, не сообщая таможенный контроль, с помощью использования средств, которые затрудняют выявление необычного содержимого груза.

Стоит заметить, что действующее законодательство запрещает пересылку муравьев через таможенную границу путем международных экспресс-отправлений. Нарушителей закона ждет ответственность, предусмотренная ст. 473 и 483 ТКУ, соответствующий протокол был составлен на месте по выявленному факту правонарушения.

Пока муравьи находятся на складе под наблюдением работников — дальше их судьбу будет решать суд, который рассмотрит дело. Точный вид насекомых должна определить экспертиза, которая будет проведена в рамках этого дела.

Цель, которую преследовали контрабандисты, пока не выяснена.

Стоит отметить, что 16 апреля о похожем случае с перевозкой муравьев рассказало агентство Reuters. Такой инцидент произошел в Кении: там четверо контрабандистов пытались вывезти в шприцах и пробирках около 5000 муравьев-маток. Выяснилось, что злоумышленники хотели продать их на рынках экзотических животных в Европе и Азии.

Напомним, 19 апреля в Discover wildlife рассказали о найденной муравьеда, возраст которой достигает более 16 миллионов лет.

25 апреля ученые открыли "адскую муравья", возраст которой достигает 113 миллионов лет: она является старейшим известным образцом муравья, который удалось обнаружить исследователям за всю историю.