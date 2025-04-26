"Настоящий муравейник" в посылке: львовские таможенники обнаружили более 2500 муравьев, направлявшихся в Польшу (фото)
В посылке, следовавшей из Киева во Вроцлав, львовские таможенники 25 апреля обнаружили 2580 муравьев: каждая из особей находилась в отдельной стеклянной колбе, а колбы помещены в металлический ящик, который был задекларирован как "пульт дистанционного управления".
О необычной находке в грузе на пути в Польшу рассказали на Facebook-странице Львовской таможни 25 апреля.
"Таможенники остановили живой товар: 2580 особей "без собственного согласия" направлялось из Украины в Польшу", — говорится в сообщении.
Работники Львовской таможни обнаружили живых жителей посылки с помощью рентген-системы "РАПИСКАН", когда осматривали грузы на посту "Львов-почтовый". Там они увидели то, что их очень удивило.
Когда таможенники открыли металлическую коробку, декларируемую как "пульт дистанционного управления", то увидели сотни стеклянных колб, внутри каждой из которых были муравьи.
Отмечается, что насекомых пытались доставить в Польшу незаконным способом. Муравьев перевозили через таможню скрыто, не сообщая таможенный контроль, с помощью использования средств, которые затрудняют выявление необычного содержимого груза.
Стоит заметить, что действующее законодательство запрещает пересылку муравьев через таможенную границу путем международных экспресс-отправлений. Нарушителей закона ждет ответственность, предусмотренная ст. 473 и 483 ТКУ, соответствующий протокол был составлен на месте по выявленному факту правонарушения.
Пока муравьи находятся на складе под наблюдением работников — дальше их судьбу будет решать суд, который рассмотрит дело. Точный вид насекомых должна определить экспертиза, которая будет проведена в рамках этого дела.
Цель, которую преследовали контрабандисты, пока не выяснена.
Стоит отметить, что 16 апреля о похожем случае с перевозкой муравьев рассказало агентство Reuters. Такой инцидент произошел в Кении: там четверо контрабандистов пытались вывезти в шприцах и пробирках около 5000 муравьев-маток. Выяснилось, что злоумышленники хотели продать их на рынках экзотических животных в Европе и Азии.
Напомним, 19 апреля в Discover wildlife рассказали о найденной муравьеда, возраст которой достигает более 16 миллионов лет.
25 апреля ученые открыли "адскую муравья", возраст которой достигает 113 миллионов лет: она является старейшим известным образцом муравья, который удалось обнаружить исследователям за всю историю.