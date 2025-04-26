"Справжній мурашник" у посилці: львівські митники виявили понад 2500 мурах, що прямували до Польщі (фото)

У посилці, що прямувала з Києва до Вроцлава, львівські митники 25 квітня виявили 2580 мурах: кожна з особин перебувала в окремій скляній колбі, а колби поміщені у металевий ящик, який було задекларовано як "пульт дистанційного управління".

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Про незвичайну знахідку у вантажі на шляху до Польщі розповіли на Facebook-сторінці Львівської митниці 25 квітня.

"Митники зупинили живий товар: 2580 особин "без власної згоди" прямувало з України до Польщі", — йдеться у повідомленні.

Працівники Львівської митниці виявили живих мешканців посилки за допомогою рентген-системи "РАПІСКАН", коли оглядали вантажі на посту "Львів-поштовий". Там вони побачили те, що їх дуже здивувало.

Фото Львівської митниці | кадр з рентген-пристрою

Коли митники відкрили металеву коробку, декларовану як "пульт дистанційного управління", то побачили сотні скляних колб, усередині кожної з яких були мурахи.

Фото Львівської митниці | мураха усередині колби

Зазначається, що комах намагалися доправити до Польщі у незаконний спосіб. Мурах перевозили через митницю приховано, не повідомляючи митний контроль, за допомогою використання засобів, які ускладнюють виявлення незвичайного вмісту вантажу.

Варто зауважити, що чинне законодавство забороняє пересилання мурах через митний кордон шляхом міжнародних експрес-відправлень. На порушників закону чекає відповідальність, передбачена ст. 473 та 483 МКУ, відповідний протокол було складено на місці за виявленим фактом правопорушення.

Поки що мурахи перебувають на складі під наглядом працівників — далі їхню долю буде вирішувати суд, який розгляне справу. Точний вид комах має визначити експертиза, яка буде проведена у межах цієї справи.

Мету, яку переслідували контрабандисти, поки що не з'ясовано.

Варто зазначити, що 16 квітня про схожий випадок із перевезенням мурах розповіло агентство Reuters. Такий інцидент трапився у Кенії: там четверо контрабандистів намагалися вивезти у шприцах та пробірках близько 5000 мурах-маток. З'ясувалося, що зловмисники хотіли продати їх на ринках екзотичних тварин у Європі та Азії.

Нагадаємо, 19 квітня у Discover wildlife розповіли про знайдену мураху, яка віком сягає понад 16 мільйонів років.

25 квітня науковці відкрили "пекельну мураху", яка віком сягає 113 мільйонів років: вона є найстарішим відомим зразком мурашки, що вдалося виявити дослідникам за всю історію.