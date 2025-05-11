"Почули шелест": поліція в Японії виявила тисячі раків-самітників у кількох валізах іноземців

160 кілограмів живих раків-самітників у спіральних панцирах виявили у шістьох валізах китайських громадян. Ракоподібних випадково виявив працівник готелю в Амамі, який зрозумів, що у багажі гостей є щось підозріле.

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Про курйозний випадок в Японії розповіло видання CNN 10 травня.

Працівник готелю в місті на острові у свій звичайний робочий день звернув увагу на валізи трьох гостей з Китаю, що залишили валізи у камерах схову в готелі. Коли він зрозумів, що щось не так із цим багажем, почувши звідти дивний шурхіт, то зателефонував до правоохоронців.

"Вони почули шурхіт, що доносився з валізи, яка зберігалася в камері схову", — розповіли у поліції згодом.

Невдовзі поліція прибула до готелю, аби здійснити перевірку за дивним викликом. Відкривши шість валіз китайських гостей готелю, правоохоронці виявили там крабів-самітників у спіральних панцирах.

Трьох власників цього дивного багажу затримали. Ними виявилися 24-річний Ляо Жибінь, 26-річний Сун Чженхао і 27-річний Го Цзявей.

Наразі правоохоронці не розкривають деталей щодо того, навіщо китайські громадяни тримали у своїх валізах раків-відлюдників. Дозволів на зберігання раків у чоловіків не було.

"Наше розслідування триває, щоб з’ясувати, чи тримали вони раків-самітників для продажу, чи для утримання як домашніх тварин, чи для вживання в їжу", — підкреслили правоохоронці.

Видання myNEWS зазначило, що ці сухопутні раки-самітники належали до виду, який через свою культурну та наукову цінність визнано пам'яткою природи та охороняється японським законодавством.

Також у виданні розповіли, що раки-самітники популярні як домашні тварини в Китаї. Це призводить до росту рівня контрабанди.

Зазначимо, що у світі дедалі більше починають заводити "екзотичних" домашніх улюбленців. Так, раніше Фокус розповідав, як львівські митники виявили понад 2500 мурах, що прямували до Польщі.

Схожий випадок трапився у Кенії 16 квітня, коли контрабандисти намагалися вивести до Азії близько 5000 мурах-маток у пробірках.