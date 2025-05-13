Підстрибнула в повітря: на велосипедиста з Нової Зеландії під час перегонів накинулася коза (відео)

Новозеландський велосипедист Діон Сміт, який брав участь у травневих європейських перегонах Giro d'Italia, не був готовий до того, що на шляху до його спортивної мети може виникнути "жива" перешкода: коза цілеспрямовано підскочила у повітря та стукнула спортсмена, намагаючись вибити зі шляху.

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Хлопець Діон Сміт був членом команди Intermarche-Wanty, що взяла участь у травневих перегонах Giro d'Italia. У день, коли відбувся курйоз із козою, його команда вже перебувала на третьому етапі велосипедних змагань.

Велосипедисти саме долали шлях протяжністю 99,4 милі (майже 160 кілометрів), аж раптом біля дороги, яка пролягала в Албанії, з'явилося стадо диких кіз. Намагаючись уникнути зіткнення з однією із них, Сміт дещо змістився із велосипедом на правий бік дороги, однак його це не врятувало: коза стрімголов вилетіла на дорогу і цілеспрямовано побігла у напрямку Діона, а коли наблизилася, то підскочила у повітря і стукнула його.

На відеозаписі можна побачити, як коза робить маневр у повітрі, внаслідок чого стукається об ногу та заднє колесо велосипеда Сміта. Коли пухнаста істота торкнулася копитами землі, то, мов ні в чому не бувало, продовжила бігти.

На щастя, Діону вдалося уникнути падіння, яке могло б призвести до несподіваних наслідків. Велосипедист втримався за кермом, вирівняв свій маршрут та продовжив їхати.

Згодом хлопець зізнався: був дуже здивований, що трапився такий курйоз.

"Я, мабуть, більше очікував дикого собаку чи щось таке, але, гадаю, тут набагато більше кіз", — сказав Діон.

Хлопець завершив велосипедні перегони 124-м за рахунком: за 15 хвилин до його прибуття на фінішну лінію фінішував Мадс Педерсен, який здобув перше місце та виграв третій етап змагань.

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