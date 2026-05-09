Підозри справдилися: родина зробила жахливе відкриття у підвалі власного дому (фото)

Професор Датч Гоґарт та його родина тривалий час почали втрачати ґлузд, адже протягом трьох днів у домі зникали речі, одяг та їжа. Коли родичі зайшли у підвал, то негайно виявили причину нещасть за останній час.

Сім'я університетського викладача зі штату Арканзас виявила, що у їхньому підвалі буквально жив незнайомець та злочинець. Про це повідомляє Fox News.

Пан Гоґат розповів, що вперше запідозрив щось недобре, коли пропало взуття, яке він зазвичай залишає біля задніх дверей. Потім пара почала підозрювати, що щось "дивне" коїться в їхньому домі.

"Я запитав дружину, чи не викинула вона його, але ні. Згодом ми помітили, що стільці в будинку переставлені, а частина їжі зникла", — сказав він.

Гоґат і його дружина розповіли про дивні події доньці та зятю. Як каже донька професора Шерісі, батьки думали, що вже просто "сходять з розуму", а вона була переконана, що справа явно тут в чомусь іншому.

29 квітня вся сім'я вирішила ретельно обшукати будинок, поки професор Гоґат був у церкві. Його дружина Шерон зайшла до комори під сходами у підвалі та була шокована від побаченого — там був невідомий чоловік.

"Я побачив, як у неї очі розширились від жаху. Вона почала відступати назад до мене і тихо сказала: "Там хтось є. Я бачу ногу, джинси чи щось таке", — розповів Марк, чоловік доньки професора.

Дружина професора виявила імпромізоване ліжко та невідомого

Чоловік спустився перевірити, поки невідомий в коморі мовчав і намагався не видати себе. Тим часом, Марк зайшов у підвал з бейсбольною биткою в руках і голосно закричав на чоловіка, щоб виходив зі схованки, інакше обіцяв проламати йому голову.

"Я починаю бити по дверях чи по одвірку, просто щоб залякати погрозами. І він нарешті сказав: "Добре, виходжу", — переповідає зять професора.

Поліція згодом ідентифікувала незваного гостя — ним виявився 41-річний Престон Ландіс. Поліція виявила, що він таємно мешкав у будинку кілька днів: спершу в технічному приміщенні, а потім — перебрався у підвал, де жив кілька днів.

Затриманий виявився місцевим безпритульним чоловіком

Під час затримання виявилося, що Ландіс був бездомним, а прокинув у будинок за три дні до виявлення. Йому висунули звинувачення у незаконному проникненні до житла та крадіжці майна.

Родина наголосила, що з будинку нічого не пропало, і визнала, що їм шкода Ландіса. Пан Датч Гоґарт каже, що йому шкода Престона, але вони раді, що виявили причину проблем, адже тоді б "це могло тривати набагато довше".

