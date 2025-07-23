Жахливе відкриття: чоловік виявив, хто тривалий час крав їжу з його холодильника (відео)

Американський актор Джо Каммінгс виявив, що в нього постійно зникали продукти з холодильника і подумав, що до цього була причетна його дівчина. Тому чоловік встановив камеру спостереження на кухні, аби спіймати злодія на гарячому.

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Згодом актор побачив, що продукти дійсно брала незнайома жінка, яка потрапила в об'єктив прихованої камери, про цю історію нагадує видання LADBible.

Ролик з невідомою був знятий ще у 2009 році, однак нещодавно чоловік повідомив деякі нові подробиці тієї історії. Сам Джо розповів, що тоді він висловив підозри в крадіжці своїй тодішній дівчині, але та запевнила, що це не вона вночі бере продукти з холодильника.

Чоловік не повірив їй та встановив камеру на кухні, а на кадрах побачив зафіксував жінку, але це була не його дівчина. На кадрах видно, як уночі хтось повільно вилазить зі складського горища, спускається на стіл і починає нишпорити по кімнаті.

Згодом ще моторошніше стало, коли Джо з'явився у кімнаті, а непрохана гостя встигла сховатися так, що він її не помітив. Після перегляду кадрів Джо одразу залишив квартиру і викликав поліцію, яка прибула, аби провести розслідування та вивести жінку.

"Поліцейські вважають, що вона перебувала там щонайменше кілька тижнів", — розповів він, додавши, що "не має жодного уявлення", хто ця жінка, і що "вона майже нічого не сказала, коли копи її виводили".

Згодом виявилося, що крадійка облаштувала собі "маленький куточок" з ковдрою в глибокій частині горищного сховища — без будь-якого виходу назовні чи вентиляції. На запитання, як вона туди потрапила, Джо каже, що не уявляє, як невідома це зробила. На його думку, єдиний спосіб — через вікно на пожежній драбині, де він мешкав раніше.

Поліція припускає, що жінка, ймовірно, проникла у квартиру з наміром пограбувати її, коли Джо був відсутній, але вирішила сховатися в тісному горищі. Імовірно, вона могла ховатися там "принаймні кілька тижнів", а можливо, й довше. Зрештою Джо вирішив не висувати обвинувачень, бо "йому стало шкода дику жінку".

Та нещодавно на своєму Youtube-каналі чоловік виклав нові відео з тією історією 2009 року. Він додає, що 15 років тому ця історія "викликала шок" у глядачів по всьому світу.

"Відповіді на питання та повний запис тієї історії скоро буде оприлюднено. Відео, яке ви побачите, було знято 15 років тому відразу після того, як я побачив запис прихованої відеокамери з незнайомкою, яка жила в моєму домі та брала продукти. Для всіх, кого можуть вразити ті кадри, скажу, що ніхто, дяка Богу, тоді не постраждав", — написав пан Каммінгс.

Раніше Фокус повідомляв, як няня випадково натрапила на злодія. Скарга дитини на вигаданого монстра призвела до затримання справжнього злочинця.

Згодом стало відомо, як пес подружився зі злодієм, який грабував помешкання. У TikTok стало вірусним відео, на якому злодій грабує квартиру, а домашній пес господарів помешкання подружився та грається зі злочинцем.