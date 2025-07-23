Ужасное открытие: мужчина обнаружил, кто долгое время воровал еду из его холодильника (видео)

Американский актер Джо Каммингс обнаружил, что у него постоянно исчезали продукты из холодильника и подумал, что к этому была причастна его девушка. Поэтому мужчина установил камеру наблюдения на кухне, чтобы поймать вора с поличным.

Related video

Впоследствии актер увидел, что продукты действительно брала незнакомая женщина, которая попала в объектив скрытой камеры, об этой истории напоминает издание LADBible.

Ролик с неизвестной был снят еще в 2009 году, однако недавно мужчина сообщил некоторые новые подробности той истории. Сам Джо рассказал, что тогда он высказал подозрения в краже своей тогдашней девушке, но та заверила, что это не она ночью берет продукты из холодильника.

Мужчина не поверил ей и установил камеру на кухне, а на кадрах увидел зафиксировал женщину, но это была не его девушка. На кадрах видно, как ночью кто-то медленно вылезает со складского чердака, спускается на стол и начинает рыскать по комнате.

Впоследствии еще страшнее стало, когда Джо появился в комнате, а незваная гостья успела спрятаться так, что он ее не заметил. После просмотра кадров Джо сразу покинул квартиру и вызвал полицию, которая прибыла, чтобы провести расследование и вывести женщину.

"Полицейские считают, что она находилась там по меньшей мере несколько недель", — рассказал он, добавив, что "не имеет никакого представления", кто эта женщина, и что "она почти ничего не сказала, когда копы ее выводили".

Впоследствии оказалось, что воровка обустроила себе "маленький уголок" с одеялом в глубокой части чердачного хранилища — без какого-либо выхода наружу или вентиляции. На вопрос, как она туда попала, Джо говорит, что не представляет, как неизвестная это сделала. По его мнению, единственный способ — через окно на пожарной лестнице, где он жил раньше.

Полиция предполагает, что женщина, вероятно, проникла в квартиру с намерением ограбить ее, когда Джо отсутствовал, но решила спрятаться в тесном чердаке. Предположительно, она могла прятаться там "по крайней мере несколько недель", а возможно, и дольше. В конце концов Джо решил не выдвигать обвинений, потому что "ему стало жаль дикую женщину".

Но недавно на своем Youtube-канале мужчина выложил новые видео с той историей 2009 года. Он добавляет, что 15 лет назад эта история "вызвала шок" у зрителей по всему миру.

"Ответы на вопросы и полная запись той истории скоро будет обнародована. Видео, которое вы увидите, было снято 15 лет назад сразу после того, как я увидел запись скрытой видеокамеры с незнакомкой, которая жила в моем доме и брала продукты. Для всех, кого могут поразить те кадры, скажу, что никто, слава Богу, тогда не пострадал", — написал господин Каммингс.

Ранее Фокус сообщал, как няня случайно наткнулась на вора. Жалоба ребенка на вымышленного монстра привела к задержанию настоящего преступника.

Впоследствии стало известно, как пес подружился с вором, который грабил квартиру. В TikTok стало вирусным видео, на котором вор грабит квартиру, а домашний пес хозяев помещения подружился и играет с преступником.