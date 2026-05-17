Очереди нет: на Острове миллиардеров отдают даром дома, но есть важный нюанс (фото, видео)

В американском штате Массачусетс есть остров Нантакет, где на продажу выставлены дома. Они имеют символическую цену в ноль долларов, но здесь есть один нюанс, о котором стоит знать потенциальным покупателям.

Сам дом на аукционе оценивается примерно в $3 млн (более 132 млн грн), а усадьба находится на острове Нантакет. Местные жители прозвали его "Островом миллиардеров", сообщает The Mirror.

Журналисты пишут, что главная проблема заключается в том, что долго там особняк простоять не может. Будущий владелец обязан самостоятельно перевезти дом с участка, поскольку он подпадает под действие островной программы Demolition Delay Bylaw — стратегии 2024 года, которая поощряет людей перемещать дома вместо того, чтобы их уничтожать.

"Это означает: если вы получите ключи, вы должны согласиться перевезти здание на новое место в течение 180 дней. Так, один владелец Дин Лэмп сначала выставил дом за миллионы, но под давлением обстоятельств был вынужден отдать его бесплатно. Поэтому трехкомнатный дом с двумя ванными комнатами общей площадью около 161 квадратного метра — ваш даром", — пишут журналисты

Кроме того, если у претендента еще нет подходящего участка, то дом можно временно "припарковать" на так называемом "стенде" — специальном кране, который подвешивает здание в воздухе на необходимое время. Перевозка домов разрешается только в период с середины сентября по 15 июня — до того, как остров заполняют летние туристы.

Дома на острове Фото: realtor.com

"Зачем отправлять эти дома на свалку, если кто-то может ими воспользоваться? Поскольку стоимость земли здесь чрезвычайно высока, а свободных участков почти не осталось, люди покупают дом, который им не нужен, просто чтобы получить землю. Когда такие объекты появляются — за ними буквально гонятся", — спрашивает местный риелтор Шелли Локвуд.

СМИ пишут, что требование перевезти дом может показаться большинству людей странным. Но на острове это уже стало традицией, потому что жители приспосабливаются к постоянно растущим ценам.

Впрочем, перевозка огромного дома — задача не из легких. Карл Елеми из компании Toscana Corp, которая занимается перемещением домов на острове уже десятки лет, рассказал изданию о ряде проблем во время этой задачи.

"Перевозка здания частями — это вариант, но на практике он редко является самым удобным или выгодным решением. Когда речь идет о перемещении сооружения вдоль дороги, в игру вступает множество переменных: ширина дороги, деревья, линии электропередач, соседние здания", — добавляет специалист.

