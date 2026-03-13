Мужчина доверил ChatGPT продажу своего дома: чем это закончилось для него

Владелец дома продал свою недвижимость всего за пять дней, позволив искусственному интеллекту (ИИ) ChatGPT управлять процессом продажи.

Американец Роберт Левин доверил ChatGPT почти все этапы продажи дома, включая планирование, ценообразование и маркетинг. Об этом он рассказал в интервью NBC.

"Я действительно хотел испытать себя и использовать искусственный интеллект на протяжении всего путешествия, а не только частично", — сказал Левин.

ChatGPT разработал объявления, помог координировать показы и даже предложил лучший день для размещения недвижимости на соответствующих порталах. По словам мужчины, он даже перекрасил несколько комнат в доме, поскольку ChatGPT сказал, что это поможет выгоднее продать дом.

В течение первых 72 часов после размещения объявления Левин получил пять предложений от потенциальных покупателей. Через пять дней после выставления дома на продажу у него уже был подписан контракт. Кстати, текст контракта также сгенерировал ChatGPT.

Таким образом ИИ выполнил большую часть работы по продаже дома, что позволило существенно сэкономить на агентах по недвижимости. Мужчине осталось только обратиться к адвокату, чтобы тот проверил контракт и другие юридические документы.

"Это превзошло наши ожидания", — отметил американец.

По мнению Левина, хотя такие инструменты, как ChatGPT, постепенно становятся частью рынка недвижимости, ИИ не заменит людей в этой сфере. Он подчеркнул, что каждая продажа дома отличается, поэтому его опыт не является универсальным.

