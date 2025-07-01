ИИ помог женщине обновить террасу позади собственного дома за копейки: что у нее получилось (видео)

Британка запланировала отремонтировать свою террасу, однако строители запросили невероятно дорогие услуги. Чтобы выкрутиться из этой ситуации, женщина решила сделать все работы собственными руками, а заодно консультировалась с рядом ИИ-сервисов по вопросам бюджета, инструментов и материалов.

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37-летняя британка и одинокая мама двоих детей Холли Меткелф планировала обновить свою террасу позади дома, но запланированные изменения обошлись бы в 10 тыс. фунтов (более 560 тыс. грн), как ей советовали профессионалы. Поэтому женщина решила спросить мнения ИИ — и тот подсказал, как она самостоятельно и за копейки может изменить любимое место для отдыха, рассказала героиня истории в своем TikTok.

Женщина рассказывает, что озвученная цена бюджета на обновление сада за домом "шокировала" ее. Поэтому женщина решила воплотить все своими руками, а также показать своим детям, что все возможно. Поэтому чтобы сэкономить на расходах, она спрашивала советов о реновации в Chat GPT и заказывала недорогие, но хорошие по качеству материалы в строительных магазинах.

"Было трудно, ведь приходилось балансировать между материнством и работой. Я действительно наслаждалась процессом и чувствовала себя очень сильной, когда смотрела на результат", — говорит женщина, добавляя, что тратила каждую свободную минуту для этого дела.

Несмотря на "изнурительность" проекта, Холли добавляет, что никогда "не чувствовала себя настолько сильной", как во время работы по обновлению. Британка рассказывает, что она начинала с простого — выкапывала декоративные камни, затем измеряла место для сарая и искала самые дешевые варианты краски, обивки и мебели на сайтах по обустройству дома.

"Я поддерживала себя, ставя четкие дедлайны. Правда, тогда у меня так болела спина, а она как раз была после травмы. В какой-то момент мне показалось, что я вообще сдамся и все брошу. Но я сделала это. Все. Сама", — добавляет госпожа Меткелф.

Сейчас женщина завершила почти все основные работы, потратив всего 1127 фунтов (около 65 тыс. грн) на все. Параллельно женщина научилась делать еще ряд вещей, а во время работы над собственным садом начала снимать влог.

"Я еще и научилась как снимать и монтировать видео, и как делиться этим в соцсетях. Дети очень горды тем, что я сделала. Мы начали проводить больше времени на улице вместе, семья и друзья были поражены. Они говорят, что просто не верят, что я сделала все это сама — и что результат замечательный", — рассказывает Холли.

Сейчас женщина, которую все близкое окружение называет "супергероиней", начала активно вести свой блог в TikTok и выкладывать видео, как поэтапно она проводила реновацию своего сада. Теперь британка задумывается над тем, чтобы добавить последние штрихи — фонари и растения, а также уже размышляет, что будет следующим ее DIY-проектом.

Ранее стало известно, как ИИ спас жизнь женщине после инсульта. 55-летняя Деб Келли смогла пережить тяжелый инсульт, который помогло оперативно обнаружить новое устройство с искусственным интеллектом (ИИ).

Впоследствии сообщалось, что отец воспитывал пятерых детей, пользуясь ИИ. Адам Лайонс рассказал, что именно его интересовало от искусственного интеллекта во время ухода за пятью детьми в возрасте от 5 до 15 лет.