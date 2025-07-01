ШІ допоміг жінці оновити терасу позаду власного дому за копійки: що в неї вийшло (відео)

Британка запланувала відремонтувати свою терасу, однак будівельники виставити неймовірно дорогі послуги. Аби викрутитися з цієї ситуації, жінка вирішила зробити всі роботи власними руками, а заодно консультувалася з низкою ШІ-сервісів з питань бюджету, інструментів і матеріалів.

Related video

37-річна британка та самотня мама двох дітей Голлі Меткелф планувала оновити свою терасу позаду будинку, та заплановані зміни обійшлися б 10 тис. фунтів (понад 560 тис. грн), як їй радили професіонали. Тому жінка вирішила запитати думки ШІ — і той підказав, як вона самостійно та за копійки може змінити улюблене місце для відпочинку, розповіла героїня історії у своєму TikTok.

Жінка розповідає, що озвучена ціна бюджету на оновлення саду за будинком "шокувала" її. Тому жінка вирішила втілити все своїми руками, а також показати своїм дітям, що все можливо. Тому аби зекономити на витратах, вона питала порад про реновацію у Chat GPT і замовляла недорогі, але хороші за якістю матеріали у будівельних магазинах.

"Було важко, адже доводилось балансувати між материнством і роботою. Я справді насолоджувалась процесом і почувалася надзвичайно сильною, коли дивилася на результат", — говорить жінка, додаючи, що витрачала кожну вільну хвилину для цієї справи.

Попри "виснажливість" проєкту, Голлі додає, що ніколи "не почувалася настільки сильною", як під час роботи з оновлення. Британка розповідає, що вона починала з простого — викопувала декоративне каміння, потім вимірювала місце для сараю й шукала найдешевші варіанти фарби, оббивку та меблі на сайтах з облаштування дому.

"Я підтримувала себе, ставлячи чіткі дедлайни. Правда, тоді в мене так боліла спина, а вона якраз була після травми. У якусь мить мені здалося, що я взагалі здамся і все покину. Але я зробила це. Усе. Сама", — додає пані Меткелф.

Наразі жінка завершила майже всі основні роботи, витративши лише 1127 фунтів (близько 65 тис. грн) на все. Паралельно жінка навчилася робити ще низку речей, а під час роботи над власним садом почала знімати влог.

"Я ще й навчилась як знімати й монтувати відео, і як ділитися цим у соцмережах. Діти дуже горді тим, що я зробила. Ми почали проводити більше часу на вулиці разом.Родина й друзі були вражені. Вони кажуть, що просто не вірять, що я зробила все це сама — і що результат чудовий", — розповідає Голлі.

Наразі жінка, яку все близьке оточення називає "супергероїнею", почала активно вести свій блог у TikTok і викладати відео, як поетапно вона проводила реновацію свого саду. Наразі британка задумується над тим, аби додати останні штрихи — ліхтарі та рослини, а також вже розмірковує, що буде наступним її DIY-проєктом.

Раніше стало відомо, як ШІ врятував життя жінці після інсульту. 55-річна Деб Келлі змогла пережити важкий інсульт, який допоміг оперативно виявити новий пристрій зі штучним інтелектом (ШІ).

Згодом повідомлялося, що батько виховував п'ятьох дітей, користуючись ШІ. Адам Лайонс розповів, що саме його цікавило від штучного інтелекту під час догляду за п'ятьма дітьми віком від 5 до 15 років.