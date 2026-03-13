Чоловік довірив ChatGPT продаж свого будинку: чим це скінчилося для нього

Власник будинку продав свою нерухомість всього за п'ять днів, дозволивши штучному інтелекту (ШІ) ChatGPT керувати процесом продажу.

Американець Роберт Левін довірив ChatGPT майже всі етапи продажу будинку, включно з плануванням, ціноутворенням та маркетингом. Про це він розповів в інтерв’ю NBC.

"Я справді хотів випробувати себе і використовувати штучний інтелект протягом усієї подорожі, а не лише частково", — сказав Левін.

ChatGPT розробив оголошення, допоміг координувати покази та навіть запропонував найкращий день для розміщення нерухомості на відповідних порталах. За словами чоловіка, він навіть перефарбував кілька кімнат у будинку, оскільки ChatGPT сказав, що це допоможе вигідніше продати будинок.

Протягом перших 72 годин після розміщення оголошення Левін отримав п’ять пропозицій від потенційних покупців. Через п'ять днів після виставлення будинку на продаж у нього вже був підписаний контракт. До речі, текст контракту також згенерував ChatGPT.

Таким чином ШІ виконав більшу частину роботи з продажу будинку, що дозволило суттєво зекономити на агентах з нерухомості. Чоловікові залишилось лише звернутися до адвоката, щоб той перевірив контракт та інші юридичні документи.

"Це перевершило наші очікування", – зазначив американець.

На думку Левіна, хоча такі інструменти, як ChatGPT, поступово стають частиною ринку нерухомості, ШІ не замінить людей у цій сфері. Він наголосив, що кожен продаж будинку відрізняється, тож його досвід не є універсальним.

