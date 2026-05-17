Черги немає: на Острові мільярдерів віддають задарма будинки, але є важливий нюанс (фото, відео)

В американському штаті Массачусетс є острів Нантакет, де на продаж виставлені будинки. Вони мають символічну ціну в нуль доларів, але тут є один нюанс, про який варто знати потенційним покупцям.

Сам будинок на аукціоні оцінюється приблизно в $3 млн (понад 132 млн грн), а обійстя знаходиться на острові Нантакет. Місцеві мешканці прозвали його "Островом мільярдерів", повідомляє The Mirror.

Журналісти пишуть, що головна проблема полягає в тому, що довго там маєток простояти не може. Майбутній власник зобов'язаний самостійно перевезти будинок з ділянки, оскільки він підпадає під дію острівної програми Demolition Delay Bylaw — стратегії 2024 року, яка заохочує людей переміщати будинки замість того, щоб їх знищувати.

"Це означає: якщо ви отримаєте ключі, ви повинні погодитися перевезти будівлю на нове місце протягом 180 днів. Так, один власник Дін Лемп спочатку виставив будинок за мільйони, але під тиском обставин був змушений віддати його безкоштовно. Тож трикімнатний будинок із двома ванними кімнатами загальною площею близько 161 квадратного метра — ваш задарма", — пишуть журналісти

Крім того, якщо у претендента ще немає відповідної ділянки, то будинок можна тимчасово "припаркувати" на так званому "стенді" — спеціальному крані, який підвішує будівлю в повітрі на необхідний час. Перевезення будинків дозволяється лише в період із середини вересня по 15 червня — до того, як острів заповнюють літні туристи.

Будинки на острові Фото: realtor.com

"Навіщо відправляти ці будинки на звалище, якщо хтось може ними скористатися? Оскільки вартість землі тут надзвичайно висока, а вільних ділянок майже не залишилось, люди купують будинок, який їм не потрібен, просто щоб отримати землю. Коли такі об'єкти з'являються — за ними буквально женуться", — запитує місцева рієлторка Шеллі Локвуд.

ЗМІ пишуть, що вимога перевезти будинок може здатися більшості людей дивною. Та на острові це вже стало традицією, бо мешканці пристосовуються до постійно зростаючих цін.

Втім, перевезення величезного будинку — завдання не з легких. Карл Єлємі з компанії Toscana Corp, яка займається переміщенням будинків на острові вже десятки років, розповів виданню про низку проблем під час цієї задачі.

"Перевезення будівлі частинами — це варіант, але на практиці він рідко є найзручнішим або найвигіднішим рішенням.Коли йдеться про переміщення споруди вздовж дороги, в гру вступає безліч змінних: ширина дороги, дерева, лінії електропередач, сусідні будівлі", — додає фахівець.

