От лайков в Instagram до романа: 53-летний бывший муж Анджелины Джоли показал свою 27-летнюю девушку (фото)

53-летний английский актер Джонни Ли Миллер, который был женат на голливудской звезде Анджелине Джоли с 1996 по 1999 год, встречается с 27-летним инструктором по пилатесу Мануэлой Диаго.

Пара встречается по меньшей мере с июня 2025 года и недавно Джонни засветил ее в своих соцсетях. Об этом пишет Daily Mail.

В мае актер показал избранницу в одной из Instagram-stories, когда они позировали на свадьбе друзей. Однако ставить предпочтения под фотографиями спортсменки Джонни начал еще примерно в июне 2024 года.

Джонни Ли Миллер показал свою новую девушку в Instagram

Соцсети Мануэлы наполнены фотографиями и видеороликами о ее занятиях по йоге, пилатесу и баре. В описании страницы указано, что инструктор ведет занятия "по всему миру".

Новая девушка Джонни Ли Миллера занимается пилатесом

Хотя они не появлялись на Instagram-сетках друг друга до сих пор, однако по меньшей мере несколько фотографий у Мануэлы свидетельствуют о том, что они были сделаны в квартире актера, расположенной в Нью-Йорке. Также кадры с отдыха на Мальте, обнародованные в марте этого года, могут говорить о том, что актер и инструктор провел отпуск вдвоем.

Відео дня

Что известно о браке Джонни Ли Миллера и Аджелины Джоли

Актер был женат на голливудской звезде на протяжении всего трех лет, с 1996 по 1999. Впервые они встретились на съемочной площадке ленты "Хакеры" в 1995 году.

Джонни обменялся обетами с актрисой Анджелиной, которой сейчас 50 лет, в 1996 году. Однако их брак был недолгим, и пара развелась уже через 18 месяцев. Их развод был окончательно оформлен в 2000 году.

Инсайдеры утверждают, что, несмотря на непродолжительный союз, они продолжают поддерживать довольно близкие отношения. А в 2021 году даже появились слухи об их возможном воссоединении после того, как актеров заметили во время прогулки.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Также СМИ узнали, что дети и дальше продолжают открещиваться от Брэда Питта.