Від лайків в Instagram до роману: 53-річний колишній чоловік Анджеліни Джолі показав свою 27-річну дівчину (фото)

53-річний англійський актор Джонні Лі Міллер, який був одружений з голлівудською зіркою Анджеліною Джолі з 1996 по 1999 рік, зустрічається з 27-річною інструкторкою з пілатесу Мануелою Діаго.

Пара зустрічається щонайменше з червня 2025 року і нещодавно Джонні засвітив її у своїх соцмережах. Про це пише Daily Mail.

У травні актор показав обраницю в одній зі Instagram-stories, коли вони позували на весіллі друзів. Проте ставити уподобання під світлинами спортсменки Джонні почав ще приблизно у червні 2024 року.

Джонні Лі Міллер показав свою нову дівчину в Instagram

Соцмережі Мануели наповнені світлинами та відеороликами про її заняття з йоги, пілатесу та баре. В описі сторінки зазначено, що інструкторка веде заняття "по всьому світу".

Нова дівчина Джонні Лі Міллера займається пілатесом

Хоча вони не з'являлися на Instagram-сітках одне одного досі, проте щонайменше кілька світлин у Мануели свідчать про те, що вони були зроблені у квартирі актора, розташованій в Нью-Йорку. Також кадри з відпочинку на Мальті, оприлюднені у березні цього року, можуть говорити про те, що актор та інструкторка провели відпустку удвох.

Що відомо про шлюб Джонні Лі Міллера та Аджеліни Джолі

Актор був одружений з голлівудською зіркою упродовж лише трьох років, з 1996 по 1999. Вперше вони зустрілися на знімальному майданчику стріки "Хакери" у 1995 році.

Джонні обмінявся обітницями з актрисою Анджеліною, якій зараз 50 років, у 1996 році. Однак їхній шлюб був недовгим, і пара розлучилася вже через 18 місяців. Їхнє розлучення було остаточно оформлено у 2000 році.

Інсайдери стверджують, що, попри нетривалий союз, вони продовжують підтримувати доволі близькі стосунки. А у 2021 році навіть з'явилися чутки про їхнє можливе возз'єднання після того, як акторів помітили під час прогулянки.

