Налаштувала дітей: Пітт досі не може оговтатися після розлучення з Джолі

Колишня зіркова пара Голлівуду Бред Пітт та Анджеліна Джолі так і не відновила стосунків.

Між парою досі тривають суди, а усі шестеро дітей відмовляються спілкуватися з Бредом, що заважає йому налагодити особисте життя. Про це повідомляє Daily Mail.

Як розповідають близькі до актора джерела, після важкого розриву з Джолі Пітт не збирається одружуватися знову. Незважаючи на те, що у нього є нова обраниця, він досі не може прийти до тями після складного розлучення з Анджеліною.

Інес де Рамон та Бред Пітт Фото: Instagram

"У нього є чудова партнерка, яку він цінує, але в цьому напрямку немає ніякого поспіху. У свої 62 роки він залишається культовою фігурою: жінки все ще хочуть бути з ним", — повідомляє інсайдер.

Але, як кажуть друзі, головний удар, який Бред отримав від Джолі, був через їх спільних дітей. Адже актор вважає, що колишня дружина спеціально налаштувала проти нього їх. І сьогодні діти колись знаменитої пари не спілкуються з Бредом і навіть відмовляються від його прізвища.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Скріншот

"Джолі провела кампанію з відсторонення дітей, яка виявилася успішною. Ворожість просто величезна. Його повністю усунули від дітей. Це руйнівний удар для нього", — вважають джерела видання.

Ніхто з дітей зіркової пари – їхні троє усиновлених дітей 24-річний Меддокс, 22-річний Пакс, 21-річна Захра, а також біологічні діти Пітта 19-річна Шайло, та 17-річні близнюки Нокс і Вів'єн – не мають з ним жодних змістовних стосунків, повідомляють джерела ЗМІ.

