Есть одна вещь, которая держит пары вместе десятилетиями — и это не страсть

Многие люди тратят слишком много сил на волнения о том, останутся ли они привлекательными для своего партнёра спустя годы совместной жизни. Однако психологи успокаивают: в длительных отношениях физическое влечение весит гораздо меньше, чем принято считать, а главным двигателем семейного счастья является эмоциональная близость.

Современные медиа навязали нам мысль, что любовь измеряется только "химией" и страстью. Из-за этого возникает иллюзия: если привлекательность угасает, отношениям конец. Однако с точки зрения психологии влечение никогда и не должно было удерживать людей вместе вечно, пишет Forbes.

В здоровом браке партнеры понимают, что красота, новизна и влюбленность — вещи временные. Тела меняются, быт затягивает, а стресс накапливается. Но крепкие пары остаются преданными друг другу. И вот две главные причины, почему так происходит, подтверждённые научными исследованиями.

Привлекательность не всегда является приоритетом

Большой метаанализ 2021 года, опубликованный в журнале Psychological Bulletin, показал, что удовлетворённость отношениями обычно снижается с годами, особенно в первое десятилетие совместной жизни. Однако дело вовсе не в том, что кто-то из партнёров вдруг стал выглядеть хуже.

На самом деле на отношения давит сама жизнь:

Накапливается стресс на работе;

Растут финансовые обязательства;

Появляются дети;

Исчезает свободное время и новизна.

Парадоксально, но вы можете считать своего партнёра красивым, но в то же время чувствовать отстранённость. Пары часто путают это с угасанием "искры", хотя на самом деле они просто забросили эмоциональную связь под давлением ежедневных забот.

Психологи отмечают, что самые счастливые пары не паникуют, когда страсть временно угасает. В такие периоды они инвестируют в эмоции: продолжают делиться уязвимыми мыслями, интересуются делами друг друга и поддерживают в стрессовых ситуациях вместо того, чтобы закрываться в себе.

Привлекательность — нестабильный показатель счастья

Исследование 2023 года в International Journal of Environmental Research and Public Health объясняет, почему влечение кажется таким мощным в начале отношений. Все дело в новизне. На старте романа мозг активно поощряет каждое открытие, усиливая страсть и сексуальное желание.

Но новизна не может длиться вечно, независимо от того, насколько красив ваш партнер. Исследователи выяснили, что в масштабах десятилетий гораздо более надежными предвестниками крепкого брака являются дружба, доверие и преданность.

Долгосрочные отношения держатся на тысячах будничных мелочей, среди которых:

Эмоциональная доступность и отзывчивость;

Доброта и внимательность;

Надежность и присутствие в моменте.

Эти простые вещи поддерживают качество союза куда эффективнее внешней привлекательности. К тому же учёные заметили, что люди с безопасным типом привязанности лучше сохраняют близость, даже когда уровень страсти естественно колеблется.

Ирония длительных отношений

Многие пары не осознают, что эмоциональная близость сама по себе усиливает физическое влечение. Нас визуально и физически тянет к тем людям, рядом с которыми мы чувствуем себя услышанными, понятыми и уважаемыми. С годами привлекательность трансформируется из чисто зрительного восприятия в глубокое ментальное притяжение.

Именно поэтому партнеры, которые ежедневно выбирают доверие и взаимоподдержку, выглядят безумно влюбленными даже через тридцать лет, когда молодость и новизна давно прошли. Привлекательность лишь открывает дверь в любовь, но именно эмоциональная близость заставляет нас хотеть остаться внутри.

