Они прожили 70 лет в браке — есть один сигнал, который выдает обреченные отношения

Розалин и Ирвин Энгельман познакомились в 1953 году на свидании вслепую и поженились через три года. Они были еще подростками, когда впервые встретились: 15-летняя Розалин и 19-летний Ирвин довольно быстро поняли, что влюблены.

После женитьбы каждый из них построил свою карьеру. Розалин реализовалась в искусстве, а Ирвин — в бизнесе. У них родилось две дочери. Сегодня пара живет в доме престарелых в Нью-Йорке. Об этом пишет CNBC.

Сигнал обреченных отношений

За 70 лет брака пара выработала несколько ритуалов. "Мы всегда говорим "Я тебя люблю" и целуемся, просыпаясь и засыпая", — приводит пример Розалин, добавляя: "Я думаю, что каждый жест доброты и любви укрепляет отношения".

Ее главный совет — пытаться понять точку зрения другого человека, когда это возможно. "Я никогда не обижалась на его время, когда он упорно работал", — говорит она.

Энгельманы также видели извне, как могут выглядеть плохие отношения. Их красный флажок №1, указывающий на то, что отношения могут продлиться недолго, — это"критика, которая не является конструктивной, а направлена на то, чтобы кого-то опустошить и унизить".

Відео дня

Эта критика может касаться многих вещей.

"Если кто-то что-то подает, и вы критикуете то, как это выглядит, на вкус, и знаете, что кто-то потратил на это часы, или вы говорите, что стол выглядит плохо, или как насчет той другой рубашки, которая лучше подходит к этим брюкам?" — говорят супруги.

Фото: CNBC Make It

Любой комментарий, сделанный с целью оскорбить кого-то, является красным флажком.

Психолог Сабрина Романофф также предостерегает от этого, особенно если человек потом оправдывает свое поведение "просто честностью", — рассказывала она ранее.

