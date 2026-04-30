Вони прожили 70 років у шлюбі — є один сигнал, який видає приречені стосунки

Розалін та Ірвін Енгельман познайомилися в 1953 році на побаченні наосліп і одружилися через три роки. Вони були ще підлітками, коли вперше зустрілися: 15-річна Розалін та 19-річний Ірвін досить швидко зрозуміли, що закохані.

Після одруження кожен з них побудував свою кар'єру. Розалін реалізувалася в мистецтві, а Ірвін — у бізнесі. У них народилося дві доньки. Сьогодні пара живе в будинку для людей похилого віку в Нью-Йорку. Про це пише CNBC.

Сигнал приречених стосунків

За 70 років шлюбу пара виробила кілька ритуалів. "Ми завжди кажемо "Я тебе кохаю" та цілуємося, прокидаючись і засинаючи", — наводить приклад Розалін, додаючи: "Я думаю, що кожен жест доброти та любові зміцнює стосунки".

Її головна порада — намагатися зрозуміти точку зору іншої людини, коли це можливо. "Я ніколи не ображалася на його час, коли він наполегливо працював", — каже вона.

Енгельмани також бачили ззовні, як можуть виглядати погані стосунки. Їхній червоний прапорець №1, який вказує на те, що стосунки можуть тривати недовго, — це "критика, яка не є конструктивною, а спрямована на те, щоб когось спустошити та принизити".

Ця критика може стосуватися багатьох речей.

"Якщо хтось щось подає, і ви критикуєте те, як це виглядає, на смак, і знаєте, що хтось витратив на це години, або ви кажете, що стіл виглядає погано, або як щодо тієї іншої сорочки, яка краще пасує до цих штанів?" — каже подружжя.

Так подружжя виглядає зараз Фото: CNBC Make It

Будь-який коментар, зроблений з метою образити когось, є червоним прапорцем.

Психологиня Сабріна Романофф також застерігає від цього, особливо якщо людина потім виправдовує свою поведінку "просто чесністю", — розповідала вона раніше.

