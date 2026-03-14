Вони одружені майже 70 років. Ось секрет тривалого і щасливого шлюбу

Розалін Енгельман було лише 15 років, коли вона зустріла свого майбутнього чоловіка Ірвіна. Це було в 1953 році.

Їх познайомив спільний друг, і Ірвін, якому тоді було 19 років, приїхав забрати її до будинку в Бронксі. "Я точно не зустрічалася з кимось таким, як високий, темноволосий, гарний чоловік у темно-синьому костюмі з портфелем, який прийшов до моїх дверей", — пригадує жінка. Про це пише CNBC.

Пара після майже 70 років шлюбу поділилася секретами

Ірвін запросив її в кіно на молочний коктейль, і до кінця вечора вони вже закохалися одне в одного. Після трьох років стосунків вони одружилися в листопаді 1956 року.

За майже 70 років спільного життя у пари народилося дві доньки, вони пліч-о-пліч пережили небезпечні для життя хвороби, подорожували світом і будували свою кар'єру. Ірвін працював фінансовим директором у таких компаніях, як Xerox, а Енгельман була художницею змішаної техніки, чиї роботи виставлялися по всьому світу.

Зараз вони живуть в Apsley, будинку для людей похилого віку на Мангеттені.

Для пар, які шукають поради щодо того, як залишатися щасливими разом протягом десятиліть, ось слова Енгельман: "Намагайтеся зрозуміти іншу людину".

Це може бути корисним у багатьох аспектах.

Якщо ваш чоловік/дружина іноді ставить на перше місце свою роботу, наприклад, поставте себе на його місце.

"Я ніколи не ображалася на його час, що він наполегливо працював, і я не думаю, що він ображався на те, що я була вся у фарбі", — каже жінка.

Пара одружена майже 70 років Фото: CNBC Make It

"Пішли їсти піцу"

Спробуйте також зацікавитися їхніми хобі.

"Він більше любив оперу, я навчилася любити оперу. Мені найбільше подобається класична музика, він навчився любити класичну музику", — розповідає жінка.

Зрештою, розуміння одне одного також може означати прощення одне одного під час невдач, великих чи малих. Енгельман згадує, як вперше спробувала приготувати їм вечерю. І вона вийшла не такою, як жінка планувала.

Ірвін не розсердився. Натомість, вони "просто почали сміятися та пішли їсти піцу". Саме таке взаєморозуміння може зберегти стосунки.

