Фагот розлучився з дружиною: вони були разом 16 років (фото)

Після 16 років разом музикант Олег Михайлюта (Фагот) і дизайнерка Ольга Навроцька розійшлися. Про завершення тривалих стосунків публічно повідомила Навроцька напередодні виходу інтерв’ю з нею.

Дизайнерка стала героїнею нового випуску YouTube-проєкту "Марічка". Перед прем’єрою епізоду ведуча Марічка Падалко опублікувала в Instagram повідомлення від Навроцької, у якому та зізналася, що більше не перебуває у стосунках із фронтменом гурту "ТНМК" Олегом Михайлютою, відомим під сценічним ім’ям Фагот.

За словами Падалко, дизайнерка повідомила їй про розрив буквально перед виходом інтерв’ю.

"Буквально перед виходом цієї розмови Ольга Навроцька повідомила мене про розірвання стосунків зі своїм довготривалим партнером Олегом Михайлютою (Фаготом)", — написала ведуча.

Олег Михайлюта і Ольга Навроцька Фото: Instagram

Подробиці розставання Навроцька поки не розкриває. Водночас, за словами Падалко, дизайнерка пообіцяла розповісти більше пізніше. Ведуча також побажала їй щастя, незалежно від ухваленого рішення.

Коли саме пара припинила стосунки — офіційно не повідомляється. Ймовірно, це сталося ще у 2025 році. Восени в мережі поширювали відео, на якому Фагот прогулюється, тримаючись за руки з молодою дівчиною, тож не виключено, що на той момент він і Навроцька вже не були разом.

