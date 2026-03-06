Фагот развелся с женой: они были вместе 16 лет (фото)
После 16 лет вместе музыкант Олег Михайлюта (Фагот) и дизайнер Ольга Навроцкая разошлись. О завершении длительных отношений публично сообщила Навроцкая накануне выхода интервью с ней.
Дизайнер стала героиней нового выпуска YouTube-проекта "Маричка". Перед премьерой эпизода ведущая Маричка Падалко опубликовала в Instagram сообщение от Навроцкой, в котором та призналась, что больше не состоит в отношениях с фронтменом группы "ТНМК" Олегом Михайлютой, известным под сценическим именем Фагот.
По словам Падалко, дизайнер сообщила ей о разрыве буквально перед выходом интервью.
"Буквально перед выходом этого разговора Ольга Навроцкая сообщила мне о расторжении отношений со своим долговременным партнером Олегом Михайлютой (Фаготом)", — написала ведущая.
Подробности расставания Навроцкая пока не раскрывает. В то же время, по словам Падалко, дизайнер пообещала рассказать больше позже. Ведущая также пожелала ей счастья, независимо от принятого решения.
Когда именно пара прекратила отношения — официально не сообщается. Вероятно, это произошло еще в 2025 году. Осенью в сети распространяли видео, на котором Фагот прогуливается, держась за руки с молодой девушкой, поэтому не исключено, что на тот момент он и Навроцкая уже не были вместе.
