Мечта каждого папы: Фагот показал единственного сына (фото)

51-летний украинский музыкант и продюсер Олег Михайлюта, более известный как Фагот, вокалист группы ТНМК, держит свою личную жизнь подальше от посторонних глаз. Однако недавно музыкант порадовал поклонников редким фото со своим единственным сыном Никитой.

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Снимок он опубликовал на странице в Instagram.

В кадре Фагот и его ребенок стоят в защитных костюмах и шлемах. В руках они держат пейнтбольные маркеры, поднятые кверху. Отец положил руку сыну на плечо.

"Так празднует выпуск 9А. Быть с сыном в одной команде — мечта каждого папы! Особенно, когда выносишь соперника всухую!" — подписал фото артист.

Олег Михайлюта с сыном Никиктой Фото: fahot/Instagram

Матерью 14-летнего парня является журналистка Анастасия Будкина, которая на момент романа с Фаготом работала на канале "М1". С Олегом она рассталась еще беременной, однако бывшие возлюбленные сумели сохранить хорошие отношения. Более того, Михайлюта присутствовал при рождении сына.

Сейчас у артиста — отношения с дизайнером Ольгой Навроцкой, к которой он, собственно, и ушел от матери своего сына. Пара вместе более 15 лет, однако до сих пор не связала себя узами брака.

Ольга Навроцкая и Фагот вместе с 2009 года

Певец поддерживает тесные отношения с Никитой.

"Я хочу, чтобы у моего сына был полноценный настоящий отец. Сын изменит полностью мою жизнь, и мне даже немного страшно от этого", — говорил он в 2010-м.

Ранее стало известно, что у Олега Михайлюты есть неродная дочь, которая живет вместе со своей матерью Алиной, бывшей женой музыканта, в России.

По его словам, он имел названую дочь от первого брака в котором он прожил 8 лет. Звали ее София Михайловна Михайлюта.

Однако, как оказалось, девочка была не родной для певца. Как объяснил Фагот, уже будучи на грани развода, жена позвонила ему и сказала, что беременна от другого. Поскольку женщина имела влиятельных и очень серьезных родителей, она попросила Олега сказать им, что это его дочь.

Певец не колеблясь решил помочь бывшей возлюбленной. Когда девочка появилась на свет женщина дала ей фамилию Олега. Однако уже впоследствии, выйдя во второй раз замуж, Алина попросила артиста дать отказ в пользу нового мужа, чтобы он мог взять опеку над девочкой.

Напомним, Фокус писал, что:

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