Мрія кожного тата: Фагот показав єдиного сина (фото)

51-річний український музикант і продюсер Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, вокаліст гурту ТНМК, тримає своє особисте життя подалі від сторонніх очей. Однак нещодавно музикант потішив шанувальників рідкісним фото зі своїм єдиним сином Микитою.

Related video

Знімок він опублікував на сторінці в Instagram.

У кадрі Фагот і його дитина стоять у захисних костюмах і шоломах. У руках вони тримають пейнтбольні маркери, підняті догори. Батько поклав руку синові на плече.

"Так святкує випуск 9А. Бути із сином в одній команді — мрія кожного тата! Особливо, коли виносиш суперника всуху!" — підписав фото артист.

Олег Михайлюта із сином Микитою Фото: fahot/Instagram

Матір'ю 14-річного хлопця є журналістка Анастасія Будкіна, яка на момент роману з Фаготом працювала на каналі "М1". З Олегом вона розійшлася ще вагітною, проте колишні кохані зуміли зберегти добрі стосунки. Ба більше, Михайлюта був присутній при народженні сина.

Нині в артиста — стосунки з дизайнеркою Ольгою Навроцькою, до якої він, власне, і пішов від матері свого сина. Пара разом понад 15 років, проте досі не побралася.

Ольга Навроцька та Фагот разом із 2009 року

Співак підтримує тісні стосунки з Микитою.

"Я хочу, щоб у мого сина був повноцінний справжній батько. Син змінить повністю моє життя, і мені навіть трохи страшно від цього", — говорив він 2010-го.

Раніше стало відомо, що в Олега Михайлюти є нерідна донька, яка живе разом зі своєю матір'ю Аліною, колишньою дружиною музиканта, в Росії.

За його словами, він мав названу доньку від першого шлюбу, в якому він прожив 8 років. Звали її Софія Михайлівна Михайлюта.

Однак, як виявилося, дівчинка була не рідною для співака. Як пояснив Фагот, уже будучи на межі розлучення, дружина зателефонувала йому і сказала, що вагітна від іншого. Оскільки жінка мала впливових і дуже серйозних батьків, вона попросила Олега сказати їм, що це його донька.

Співак не вагаючись вирішив допомогти колишній коханій. Коли дівчинка з'явилася на світ жінка дала їй прізвище Олега. Однак уже згодом, вийшовши вдруге заміж, Аліна попросила артиста дати відмову на користь нового чоловіка, щоб він міг взяти опіку над дівчинкою.

Нагадаємо, Фокус писав, що:

Ми також повідомляли, що EL Кравчук пояснював, чому побився з Фаготом.