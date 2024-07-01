Лидер группы "ТНМК" оказался в эпицентре ракетного обстрела (видео)

Фагот признался, что не слышал сигнала воздушной тревоги, поэтому не ожидал услышать взрывы. Прилет произошел недалеко от дома, где живет музыкант.

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50-летний вокалист группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный под сценическим именем Фагот, оказался в эпицентре ракетного обстрела в столице. Об этом он сообщил у себя на странице в инстаграм.

Музыкант рассказал, что приехал домой, чтобы полить цветы, однако в многоэтажку, которая находится в Оболонском районе, как раз в этот момент прилетел осколок от ракеты.

Фагот уточнил, что успел припарковать машину, как через 10 минут услышал громкие взрывы. Как оказалось рядом с домом музыканта был прилет ракеты.

Исполнитель находился возле многоэтажки в Оболонском районе столицы, куда прилетел осколок от вражеской ракеты. Артист признался, что приехал туда, ведь должен был в квартире полить цветы. Фагот припарковал автомобиль, через 10 минут он услышал громкие взрывы, ведь совсем рядом был прилет.

Музыкант рассказал, что очевидцы происшествия были шокированы от ситуации, однако каждый реагировал по разному. Сам же музыкант признался, что не слышал воздушной тревоги поэтому не ожидал взрывов.

Заметим, что произошло это, вечером 30 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по столице и других областях Украины.

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