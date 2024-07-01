Лідер гурту "ТНМК" опинився в епіцентрі ракетного обстрілу (відео)

Фагот зізнався, що не чув сигналу повітряної тривоги, тому не очікував почути вибухи. Приліт стався неподалік будинку, де мешкає музикант.

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50-річний вокаліст гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий під сценічним ім’ям Фагот, опинився в епіцентрі ракетного обстрілу в столиці. Про це він повідомив у себе на сторінці в інстаграм.

Музикант розповів, що приїхав додому, щоб полити квіти, однак в багатоповерхівку, яка знаходиться в Оболонському районі, якраз у цей момент прилетів уламок від ракети.

Фагот уточнив, що встиг припаркувати автівку, як через 10 хвилин почув гучні вибухи. Як виявилося поруч з будинком музиканта був приліт ракети.

Виконавець перебував біля багатоповерхівки в Оболонському районі столиці, куди прилетів уламок від ворожої ракети. Артист зізнався, що приїхав туди, адже мав у квартирі полити квіти. Фагот припаркував автомобіль, за 10 хвилин він почув гучні вибухи, адже зовсім поруч був приліт.

Музикант розповів, що очевидці події були шоковані від ситуації, однак кожен реагував по різному. Сам же музикант зізнався, що не чув повітряної тривоги тому не очікував вибухів.

Зауважимо, що сталося це, ввечері 30 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по столиці та інших областях України.

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